Otra vez, Metropol está se paro

Gran malestar en los usuarios, víctimas de este conflicto entre la empresa y el Gobierno. El conflicto entre la empresa Metropol y el Gobierno se agravó y, como no consiguieron llegar a un acuerdo, la firma anunció el paro total de 23 líneas de colectivos que comunican la Ciudad con localidades bonaerenses entre ellas Zárate y Campana, desde la medianoche de este miércoles.

Sorpresivamente, la empresa Metropol titular de la Línea 194 no funciona en el día de hoy, tras haber cumplido un paro ayer. Fue sin comunicar a los usuarios quienes esta mañana se sorprendieron con la continuación de esta huelga empresarial, que en el caso de Zárate y Campana es monopólica en el trasporte de pasajeros desde estas ciudades a Capital y localidades intermedias.

El hilo de twits que recibió el sitio de Metropol se fue completando progresivamente por las quejas de los pasajeros que iban dirigida a la empresa que los dejó sin servicio dos días.”Lo peor dice un usuario, es que no dicen que hora o día se mantendrá el paro para tomar prevenciones”. Otros usuarios cuentan que pierden el día de trabajo, o de universidad o en el peor de los casos turnos médicos, y hacen hincapié en la situación de una empresa monopólica que no deja otra alternativa para cubrir el trayecto Zárate-Buenos Aires, y también van contra el Ministerio de Transporte: “una empresa para 23 líneas de colectivos por tiempo indeterminado, teniendo como rehenes a los pasajeros y no shacen nada???”, Se pregunta otra usuaria muy molesta.

La empresa de micros Metropol reclama el incumplimiento de una medida judicial por parte del Ministerio de Transporte de la Nación e informó Metropol que, a partir del primer minuto de este miércoles 12 de abril, 23 de sus líneas de colectivos estarán de paro total, como protesta por el incumplimiento de una medida judicial por parte del Ministerio de Transporte de la Nación.

