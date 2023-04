El intendente se reunió con concejales por el proyecto sobre la Policía Local

En el Salón de Actos del Palacio Municipal, se reunieron ayer el intendente Osvaldo Cáffaro y el secretario de Gobierno, Juan Manuel Arroquigaray, el presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla y los concejales de todos los bloques, quienes recibieron a investigadores y académicos expertos en seguridad urbana de la Universidad de Quilmes, institución con la cual el Municipio viene trabajando en forma conjunta, con el objetivo de elaborar acciones que permitan abordar de manera eficaz las diversas problemáticas generadas por la inseguridad.

El encuentro tuvo como objetivo invitar a los bloques del HCD, representados en su mayoría por sus respectivos presidentes, para informarles sobre el progreso que presenta el proyecto de ley vinculado a la policía local administrada por los municipios. Por tal motivo, los distintos actores presentes pudieron intercambiar ideas, posiciones, distintas ópticas y miradas, y fijaron el compromiso de seguir avanzando, manteniéndose en contacto permanente para despejar dudas o tomar sugerencias que permitan concluir prontamente el proyecto.

Al respecto, el intendente Cáffaro explicó: “Hoy tuvimos un avance en la reunión con todos los bloques políticos por el tema de seguridad, tal como me había comprometido en el Concejo Deliberante, donde la idea fue plantear el borrador del proyecto de ley que vamos a llevar al gobernador de la provincia de Buenos Aires para hacernos cargo de la Policía. Si bien es para toda la provincia, creo que es un disparador para que haya una discusión profunda del tema, que, en parte es lo que queremos dejar con este estudio que estamos haciendo con la Universidad de Quilmes”.

“Hoy trabajamos sobre los lineamientos generales del proyecto de policía municipal. Fue un intercambio de opiniones muy interesante con el intendente, los concejales y con los presidentes de los bloques, donde pudimos ver las distintas perspectivas, opiniones, interrogantes que ellos tenían y pudimos exponer con bastante precisión”, expresó Germán Montenegro, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla manifestó: “Fuimos convocados por el intendente municipal. En lo personal, quiero agradecer la invitación, creo que tiene que ser una política de Estado, generar relaciones entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo. Aspiro a que este no sea un hecho aislado, a que realmente podamos, en temas como seguridad, estar a disposición. En lo personal y en representación del espacio que ocupo, siempre voy a estar dispuesto a colaborar, a venir, a dar mi opinión en los temas que están relacionados con política de Estado, en algunos casos coincidiendo y en otros disidiendo, pero lo que no podemos perder es la capacidad de tratar de generar consensos y la idea de sentarnos en una mesa”.

Comparte esto: Twitter

Facebook