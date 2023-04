Metropol: reanudó el servicio pero con una tregua de 72 horas

Al menos por el fin de semana, quienes usan los servicios de “La Nueva Metropol”, entre Zárate y la capital no tuvieron mayores inconvenientes, tal como lo indica el panorama de normalización de la actividad que brindó el Ministerio de Transporte de la Provincia.

Los colectivos de la firma que operan desde la Terminal de Ómnibus local volvieron a cumplir con las frecuencias desde la madrugada del viernes, como lo indicaba el acta acuerdo que suscribieron la cartera de Transporte bonaerense y la firma.

El pacto indicaba retomar la actividad, desde la cero hora del viernes, por un periodo de 72 horas, a la espera de una audiencia en tribunales, el miércoles, donde deberán asistir los directivos de la empresa y funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación.

Si bien la tregua terminará antes, a la cero hora del lunes, en la cartera bonaerense se propusieron avanzar en el diálogo para tener los micros en la calle, al menos, hasta después de la audiencia. Eso, no estaba resuelto.

El conflicto con los servicios que maneja “La Nueva Metropol” se planteó el martes, cuando la firma decidió parar los colectivos en señal de reclamo al Gobierno Nacional por la reducción de subsidios oficiales que recibe como compensaciones por el precio del boleto.

El Gobierno sostiene que el recorte se operó después de la pandemia, cuando cayó el número de pasajeros transportados.

A fines de marzo ya se había planteado una reducción parcial de la frecuencia y la semana pasada decidió cortar todo, argumentando que tras pagar los sueldos de marzo agotó sus posibilidades económicas.

El Comunicado de la empresa

La empresa emitió el viernes un comunicado donde informa que se restablecían los servicios de todas las líneas paulatinamente, y por 72 horas, producto de las gestiones realizadas por el Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Jorge D´Onofrio.

Dijo entonces que “Esto es posible por el aporte de recursos de terceros, extraordinarios y transitorios para reanudar la operación.

Las interrupciones involuntarias de estos días son completamente inéditas en nuestra historia, y se produjeron como consecuencia inevitable del incumplimiento de una medidacautelar desde hace 16 meses, por parte del Ministerio de Transporte de la Nación. A pesar de nuestro compromiso constante con el servicio esencial que brindamos, y aun habiéndonos endeudado hasta el máximo de nuestras posibilidades, la empresa no puede cubrir los pagos que el Estado no realiza”.

Comparte esto: Twitter

Facebook