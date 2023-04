Provincia convocó a las PASO para el 13 de agosto, misma fecha que las nacionales

El gobernador Axel Kicillof convocó para el 13 de agosto a las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires, que se realizarán en forma unificada con las PASO a nivel nacional. Lo hizo por medio de un decreto que fue publicado en el Boletín Oficial bonaerense.

La convocatoria de Kicillof no incluyó la fecha de las elecciones generales en la Provincia. En ese punto, tanto en el decreto como en un comunicado oficial se aclaró que “las elecciones primarias y las elecciones generales son dos actos comiciales independientes, y por lo tanto, los plazos para realizar las respectivas convocatorias surgen de distintas leyes”.

“En el caso de las elecciones generales, el artículo 114 de la Ley Electoral 5109 establece que la convocatoria deberá realizarse con no menos de 90 días de anticipación”, sostuvo la Gobernación bonaerense.

En el mismo sentido, la administración de Kicillof señaló que “conforme a la ley vigente, y atendiendo a los tiempos y formas que se establecen en el procedimiento electoral de la Provincia, esta convocatoria es únicamente para las PASO, que se llevará adelante en simultáneo con la elección nacional”.

En el decreto firmado por Kicillof se estableció que los bonaerenses elegirán este año en las PASO candidatos a gobernador, vicegobernador, 23 senadores y 46 diputados provinciales, con sus respectivos suplentes.

¿De cuánto es la multa por no votar en las PASO 2023?

El artículo 125 de la Constitución Nacional establece que: «se impondrá una multa de $ 50 a $500 al elector mayor de 18 y menor de 70 años que dejaré de emitir su voto y no justifique ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección».

De esta manera, las multas por no votar son las siguientes: Si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar: $ 50. Si el elector tiene 1 infracción previa sin regularizar: $ 100. Si el elector tiene 2 infracciones previas sin regularizar: $ 200. Si el elector tiene 3 infracciones previas sin regularizar: $ 400. Si el elector tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar: $ 500.

Además, quienes no pague la multa no podrá realizar gestiones y/o trámites ante organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un año.

El 13 de agosto serán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

