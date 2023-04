Violento choque entre un móvil policial y un auto en Mitre y Rawson

Uno de los móviles policiales marca Toyota que llegaron a la ciudad la semana pasada protagonizó un violento choque contra un automóvil particular en la tarde de ayer, en la esquina de avenida Mitre y Rawson.

Fuentes consultadas por este medio detallaron que el móvil policial circulaba por avenida Mitre, sentido a Lavalle; a velocidad con la sirena prendida dirigiéndose hacia un operativo, mientras que el rodado particular se desplazaba por Rawson.

Fue en la intersección de ambas arterias, donde patrullero se produjo la colisión. El patrullero habría cruzado el semáforo en rojo en tanto, el vehiculo de menor porte circulaba por Rawson cruzando la avenida. En el automóvil particular, un Nissan March color negro, viajaba una mujer que sufrió lesiones tras la embestida siendo trasladada al Hospital, donde anoche la estaba operando.

El patrullero policial impactó sobre el lateral derecho, a la altura de la puerta del acompañante, lo que ocasionó que el rodado se desplazara tras el choque y terminara sobre la vereda del Parque Urbano. La mujer fue asistida por personal médico de la empresa Semzar que, ocasionalmente, circulaba en una ambulancia por el lugar y trasladada hacia el Hospital Zonal Virgen del Carmen.

Ambos vehículos terminaron con severos daños tras el choque. El Nissan sufrió daños de chapa a raíz del fuerte impacto en la puerta, así como también la rotura de parte del tren delantero. En tanto el móvil policial, un vehículo 0km que había sido entregado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires días atrás, presentaba importantes roturas en la zona frontal, por lo cual quedará fuera de servicio hasta su reparación.

En el hecho tomó intervención personal de Prefectura Naval Argentina y del Policía, además de la presencia de un agente fiscal.

