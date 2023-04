Vuelve a parar en el día de hoy la empresa Metropol

Aunque desde el Ministerio de Transporte aseguraron que se depositará el dinero adeudado durante esta semana, el conflicto sigue adelante.

“A última hora del lunes el Gobierno de la Provincia hizo un pago parcial, por lo que la deuda quedó en 24 mil millones de pesos (eran más de 30 mil millones), pero es insuficiente lo que se saldó. Con este nivel de deuda es imposible poder seguir circulando, por eso se llegó a esta decisión”, detalló José Troilo, presidente de la CEAP. Las líneas que no circularán son 200 y se estima que se verán afectados unos 160 mil usuarios que utilizan colectivos.

“La situación se agravó con la inflación. Nosotros no podemos remarcar precios porque la tarifa la fija el Estado. Entonces, no nos queda más remedio que racionalizar los recursos reduciendo frecuencias nocturnas y parando el servicio en la hora valle, para afectar lo menos posible a la población”, le dijo a LA VOZ Luciano Fusaro, Gerente de Relaciones Tecnico Institucionales en Grupo Metropol.

En cuanto a los aumentos mensuales de tarifas que rigen desde este año, según Fusaro “solo le sirven al Estado para achicar subsidios”. Desde las cámaras de empresarios también manifestaron que la única solución es que se cancele la deuda. Y advirtieron que el problema puede agravarse el mes próximo si no cuentan con el dinero para pagar salarios a principios de mes.

De acuerdo con la información que brindan las cámaras, cuentan con 50.000 empleados y 18.500 unidades en toda el AMBA. “Son diez millones de personas que usan los servicios que pueden verse afectadas si el Estado no revisa la política de subsidios y actualiza los valores en este escenario inflacionario”, afirmaron.

Ayer por la mañana, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, aseguró ante los medios que comenzaron a pagar. “Estamos poniéndonos al día, estamos obviamente haciendo un gran esfuerzo para actualizar los recursos que estaban previstos, debido a que hay una nueva estructura de costos que debemos compensar, con lo cual estamos esta semana poniéndonos al día, por lo que no debería de medidas de fuerza mañana”, aseguró el funcionario.

“Le hemos comunicado la situación a las cámaras del transporte respecto de que esos depósitos se van a realizar, con lo cual esperamos tener de parte de ellos la cooperación necesaria para que tengamos una normalización completa del sistema de transporte. Hemos tenido algunas demoras y es cierto que ha habido disminución de los servicios nocturnos, pero esperamos tener todo superado en esta semana”, agregó Giuliano.

Sin embargo, desde las cámaras confirmaron las medidas de fuerza, tanto la nocturna como la del miércoles por la tarde, que según estimaciones del sector podría afectar a un millón de usuarios.

Metropol restringe su servicio entre las 13 y 16 hs.

