Marcelo Matzkin: “Si no hay respaldo político a las fuerzas de seguridad, los delincuentes van a seguir avanzando”

Ante los hechos de inseguridad ocurridos en las últimas horas el concejal de Juntos, Marcelo Matzkin, se refirió a la situación en la que se vive.

“Lo que fundamentalmente cambió con esta gestión en todos sus niveles es el compromiso del Estado para con los policías y el respaldo que se les da a ellos. En este tiempo la reincidencia de los delincuentes, la falta de apoyo municipal con los recursos y un sistema garantista que privilegia al victimario y no a la víctima han hecho que los policías estén más desprotegidos ante situaciones en que deberían actuar con todo el rigor”, comenzó diciendo el edil

“No nos tenemos que olvidar que este gobierno dejó salir de la cárcel a miles de presos, y a los que quedaron se les habilitó teléfonos celulares con los cuales muchos de ellos siguen dirigiendo organizaciones delictuales. Este es un gobierno que parece estar más preocupado en defender a los delincuentes que a los vecinos”, críticó.

“En cuanto a Zárate no hay una política de prevención en seguridad, no hay responsables, se gastan mal los recursos y el Intendente Cáffaro hace años destrata a la Policía de la Provincia sin darle los recursos que él mismo se comprometió al firmar con el entonces Ministro Granados el Convenio para el Comando de Patrullas”, agregó Matzkin

En tanto, indicó que “nosotros trabajamos mucho en un Concejo Deliberante que el Ejecutivo decide ningunear, pero no obstante generamos proyectos y ordenanzas, que o son vetadas o no son puestas en funcionamiento, para tender a tener algún tipo de política preventiva en el partido de Zárate”

“En la Rendición de Cuentas que empezamos a estudiar, se ve claramente la desinversión en Seguridad, en inversión para la prevención y en la capacitación de los agentes de la DPU, además de la cifra irrisoria que el Municipio destina a los patrulleros. Es un motivo para que todos los espacios políticos pensemos bien qué hacer a la hora de votar este balance general del Municipio de Zárate”, concluyó Matzkin

Marcelo Matzkin, concejal de Juntos.

