Contundente triunfo de Zárate Basket en el primer partido de la serie de semifinales

Zárate Basket defendió po-sitivamente su localía, anoche, al jugarse el primer punto de la serie de semifinales de la Li ga Argentina de Básquetbol (Conferencia Sur).

Derrotó a Ciclista Juninense por 88 a 70 luego de un primer tiempo también favorable al elenco zarateño de 45 a 28. El cotejo se jugó en el Stadium DAM de Costanera Sur.

EL PARTIDO

Zárate Basket ganó en gran forma. Jugando un basquet de buen nivel en tres de los cuatro cuartos del partido que le alcanzó para definir el pleito mucho antes del final.

Especialmente porque Zá-rate Basket se hizo fuerte en defensa y a partir de ahí, tuvo claridad en los avances.

El comienzo del partido fue todo favorable al local (ga naba 13-0 a los 4 minutos) con Sebastian Chaine haciendo daño en la zona interna (1 de 2 en libres y 2 de 3 en dobles). Ciclista erró mucho, tiro apurado y no encontró soporte en los rebotes. Así Zárate le sumó a la defensa otro rubro a su favor que fueron los ataques rápidos para sumar e irse al descanso 20-10 adelante (Ciclista anotó 2 de 8 en triples).

Ese dominio sostenido del primer cuarto se mantuvo en el segundo parcial. Solo dos minutos de juego y el local ya ganaba por 16 puntos (29-13). Buenos aportes de Pineda (2 de 2 en triples) y de Bautista Ott (6 puntos) más un Lucas Andujar prolijo en la conducción le dieron a Zárate una solidez que no solo se veía en la cancha sino también se reflejaba en el marcador (41-24 a los 7 minutos).

Ciclista siguió sin brujula en éste segundo cuarto. Fue un equipo deslucido y mucho de eso se debió al buen funcionamiento defensivo de Zárate Basket.

Y el final del partido llegó ‘antes’ de lo pensado.

Ya en el tercer cuarto todo estaba definido. Porque Zárate Basket no bajó su efectividad (2 triples de Brocal, más los puntos de Cuassolo y Chaine) fueron aportando soluciones al ataque del local y llegó a la mayor diferencia de 34 puntos (70-36 a los 9 minutos).

Ciclista entendió que ya nada podía cambiar el festejo del lado de su rival y entonces los últimos diez minutos estuvieron de compromiso.

Ganó Zárate Basket en una gran actuación ante un rival que nunca estuvo con chances de pelearle el partido.

Lanzamiento de Sebastian Chaine ante la presencia de Lisandro Fernández Agustin Brocal rodeado por Isaac Thornton y Manuel Lambrisca

Comparte esto: Twitter

Facebook