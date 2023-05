Lima: Buscan declarar de “Patrimonio Histórico y Forestal” al arbolado público

Desde el Ateneo UCR de Zárate, Lima y Escalada “Arturo Illia” presentaron un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante, con el fin de “garantizar la protección del arbolado público como zonas que acompañan al valor natural, arquitectónico y patrimonial de la ciudad de Lima”, según expresa el proyecto de ordenanza.

“En sus ingresos por Avenida de la Cruz (Ex Camino de Acceso a Lima) y su continuación denominada Avenida Once, desde Colectora Norte de Ruta Nacional 9 hasta la intersección con la calle veinte, se pueden visualizar diversos ejemplares de Eucalyptus, Populus, Ulmus, Sophoras. La arboleda y vegetación de calle siete desde su intersección con Avenida Once hasta su intersección con la calle dos de la ciudad, se pueden visualizar diversos ejemplares de Eucalyptus, Populus, Acacia y Fraxinus”, detalla el proyecto.

También incluyen la arboleda y vegetación en el predio del Ferrocarril Estación TBA de Lima (Ex Mitre) desde la calle dos en su intersección con calle siete hasta la intersección con calle 17, y desde ésta arteria, por el Camino a Baradero, hasta su intersección con la calle 107. “Pueden observarse añosos ejemplares de Eucaliptus y Casuarinas. La arboleda y vegetación en las calles veinticuatro y veintiséis – Barrio Rincón del Encuentro desde Avenida 11 hasta sus intersecciones con calle veinticinco, hacen del barrio una reserva natural urbana en convivencia con el crecimiento demográfico de la ciudad”, explican en el proyecto.

“La importancia de declarar los lugares mencionados anteriormente como ‘Patrimonio Histórico y Forestal’ será útil a los fines de proteger y preservar la biodiversidad y el medio ambiente es nuestra principal tarea, en estos días de mucho ruido político pero pocas acciones, desde al Ateneo Arturo Illia venimos a proponer ideas concretas ya que la temática del medio ambiente nos interpela a todos y a todas”, concluyeron.

La arboledada en el ingreso a la ciudad de Lima.

Comparte esto: Twitter

Facebook