Matzkin sigue recorriendo la ciudad: “Los barrios han sido postergados y olvidados por el Municipio”

Como lo viene haciendo desde hace más de 2 años, Marcelo Matzkin sigue recorriendo los barrios de Zárate y dialogando con los vecinos.

En las últimas horas Matzkin visitó los Barrios Bosch, Matadero y Municipal donde pudo charlar con varios vecinos quienes le expusieron las situaciones con las que conviven diariamente.

“Siempre seguimos caminando y hablando con los vecinos, porque nos gusta que cada uno de ellos nos cuenten sus experiencias, pero hay temas que no escapan al común denominador de Zárate; uno de ellos es la inseguridad y el miedo con el que viven nuestros vecinos cada vez que tienen que salir de sus casas” comentó Matzkin.

“Más allá de los problemas comunes a todos los barrios, después nos encontramos con vecinos que nos comentan que sus barrios han sido postergados y olvidados por la gestión municipal, con calles rotas y falta de mantenimiento” agregó Marcelo Matzkin.

En el caso particular de Barrio Bosch, Matzkin se reunió con representantes del Club del barrio quienes le comentaron al Concejal de JUNTOS que no tienen ningún tipo de apoyo municipal, a pesar del esfuerzo y de la importante labor que llevan adelante para los chicos del barrio.

Matzkin visitó los Barrios Bosch, Matadero y Municipal .

Comparte esto: Twitter

Facebook