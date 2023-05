Comienzan a definirse las precandidaturas

Las elecciones generales en la que los ciudadanos argentinos elegirán al próximo presidente, gobernador e intendente se celebrarán el domingo 22 de octubre, aunque habrá una instancia previa con las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) en las que los candidatos de cada partido se medirán en votaciones internas, el domingo 13 de agosto.

Algunos de referentes políticos ya manifestaron sus intenciones de competir en las elecciones, aunque otros aún no definieron su situación o están evaluando el cargo al que se postularán en la próxima contienda electoral.

El escenario local

Las fórmulas nacionales determinarán y definirán a las listas locales de precandidatos a intendente. No solamente porque «traccionarán» votos a nivel local sino porque una vez definidos los nombres en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio, se determinarán las internas para las PASO a nivel distrital.

Los nombres de los precandidatos son varios; por un lado y aunque no lo confirmó públicamente («No es momento de hablar de candidaturas», dijo días atrás) Osvaldo Cáffaro podría ir por su quinto mandato al frente de la Comuna; algo que el propio jefe comunal “esquivó” hablar.

Dentro del Frente de Todos, también el titular del Partido Justicialista de Zárate y presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla, confirmó sus intenciones de ser precandidato a intendente y gobierno a partir de diciembre de 2023, y así lo demuestra la folletería y el recorrido que viene realizando por distintos barrios de la ciudad.

Luego hay dirigentes que mostraron interés como Javier Yagode (Movimiento Evita) y Fernando Vaccaiani. Pero aún no hay nada concreto por ese lado.

Lo propio hizo el ex funcionario municipal, Pablo Giménez, desde una posición vinculada al socialismo. Giménez ha retomado una agenda desde mediados del año pasado, visitando barrios y conformando una plataforma electoral.

En la vereda de Juntos por el Cambio, el precandidato más visible es Marcelo Matzkin, concejal del Pro, quien en los últimos días estuvo visitando barrios. También hay que ver qué sucederá con el radicalismo; y si aportará un precandidato de su “riñón” como se presume con Leonardo Vandenbosch y ver qué hace Luis Rannelucci.

Por el espacio de Javier Millei, el referente local es Marcelo Gómez y se espera por un representante del Frente de Izquierda-Unidad.

¿Hasta cuándo se puede postular un precandidato a presidente?

Ya sean candidatos opositores u oficialistas, todos los interesados en ocupar el máximo cargo del Poder Ejecutivo tendrán tiempo de postularse hasta 50 días antes de los comicios, es decir, el 24 de junio, cuando vence el plazo límite determinado por el cronograma electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE) para presentar la lista de precandidatos.

¿Cuándo son las PASO y cuándo son las generales?

Las fechas del cronograma electoral 2023 fueron oficializadas el 16 de marzo pasado por la Cámara Nacional Electoral. Tal como se esperaba a partir de lo establecido por la ley 26.571, las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) serán el 13 de agosto. En esa instancia, que se debe llevar a cabo el segundo domingo de agosto, los ciudadanos definirán los candidatos que se podrán presentar en las elecciones generales, las cuales deben hacerse el cuarto domingo de octubre, por lo que este año caerán el 22.

Cáffaro votando en las pasadas elecciones. El intendente aún no confirmó públicamente si irá por la reelección.

Comparte esto: Twitter

Facebook