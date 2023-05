«El equilibrista» llega al Teatro Coliseo

El sábado 3 de junio llega al Teatro Coliseo de nuestra ciudad un espectáculo sumamente esperado por los amantes del teatro, «El equilibrista», creado y protagonizado por Mauricio Dayub.

Se trata de una de las obras más premiadas del teatro argentino de los últimos años.

LA OBRA TEATRAL

«El equilibrista» es la historia que cada uno de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño. Es una forma soñada de compartir parte de nuestra vida, deleitando, ilusionando. Sin tristezas, con euforia y emoción. Para salir con el ímpetu necesario y demostrar que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio.

Acerca de la obra, su protagonista, Mauricio Dayub ha dicho: «Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que, en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué.

«Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo», nos cuenta el actor, multipremiado por este espectáculo como en otros trabajos anteriores.

«El equilibrista» es , sin dudas, un acontecimiento teatral especial para nuestra ciudad. Un verdadero lujo para los amantes del teatro.

COMO ADQUIRIR LAS ENTRADAS

Las entradas numeradas se encuentran a la venta con anticipación en la boletería del teatro en horario de 16 a 20, o a través de la página web Plateaunotickets, con todos los medios de pago.

