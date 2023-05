Realizarán operativos de DNI y otros trámites en Lima y Zárate

A través de una gestión de la Diputada Nacional Agustina Propato ante el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, los vecinos de Zárate y Lima tendrán la oportunidad de tramitar su DNI, solicitar partidas, certificados de domicilio y extravío, CPI, empadronamiento de personas extranjeras e iniciar el trámite de cambio de género de manera descentralizada sin tener que dirigirse a ninguna oficina.

Los operativos se realizarán el día miércoles 31 de mayo en la sede social del Lima Football Club, el jueves 1º de junio en Zárate, en la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario del SEDRONAR en B° Bosch y el viernes 2 de junio en el Club Pellegrini. Cabe destacar que, para la jornada de Lima, se entregarán turnos previamente el día lunes 29 de mayo a partir de las 14hs. en el local de la Agrupación «20 de Noviembre».

Por su parte, la Diputada Propato respecto al operativo expresó: «Por tercer año consecutivo hemos gestionado ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires estos operativos que vienen a complementarse con el trabajo que viene llevando a diario el Registro de las Personas «.

Además agregó: «Sabemos que hay muchos vecinos que deben hacer trámites propios del Registro y que por diversas razones no han podido, y también sabemos que este tipo de trámites van atados muchas veces a otras prestaciones como las de ANSES, de las obras sociales, del ámbito educativo; y por eso creemos necesario que herramientas como éstas tienen que estar al alcance de la mano de la ciudadanía para asegurarles un Estado cercano que garantice sus derechos».

Finalmente, y consultada por el vínculo del Partido de Zárate con el gobierno provincial y nacional, Propato refirió: «Nos preocupa mucho que durante casi dos décadas pareciera que aquellos que fueron electos para representar los intereses de los vecinos poco hayan gestionado para la ciudad. En 3 años en los que fui legisladora provincial y nacional articulamos programas y recursos a los que el municipio le cerró la puerta pero que gestionamos con mucho compromiso, no se trata de mezquindades personales» y dijo: «Realmente este distrito tiene un potencial enorme entre sus industrias, su ubicación y su gente, pero si no hay una administración responsable de los recursos ni se gestiona con conciencia colectiva, difícilmente veamos un distrito pujante. Esto es lo que tenemos que discutir: ¿qué ciudad queremos y cómo la vamos a llevar adelante?, para eso trabajamos, para construir esa respuesta con hechos. Lo decimos y lo hacemos».

