Luego del paro de ayer, se restablece el servicio

En horas de la madrugada de ayer, un grupo de trabajadores del Sistema Integrado de Transporte iniciaron una medida de fuerza en la puerta de la base de la empresa en la Ruta 6, por un reclamo de mejoras laborales.

Durante toda la jornada de ayer la ciudad se quedó sin el servicio del SIT, lo que despertó el malestar y la preocupación de muchos vecinos que debieron ingeniárselas para asistir a su trabajo o llevar a los chicos a las escuelas, dado que el servicio público de transporte es esencial en el día a día de muchas familias y, es el único de la ciudad de Zárate y Lima.

EL RECLAMO DE TRABAJADORES ANTE LA SIT

Los trabajadores hicieron declaraciones ante la prensa, diciendo que “el conflicto surge porque hay condiciones laborales no aptas”. En esa línea, describieron que entre los trabajadores surgió un profundo malestar cuando las autoridades de la Sapem Transporte decidieron despedir a trabajadores que se encontraban de licencia médica, entre ellos, un chofer que sufrió un infarto mientras realizaba un recorrido”.

Además, denunciaron que “los colectivos no están en condiciones, hay un mal clima laboral, no tenemos sanitarios en las cabeceras, hay horarios de trabajo que son de 16 horas cuando nuestra jornada laboral es de 8 horas y no pagan las horas extras”. Así , se manifestaron los trabajadores que se encontraban afuera del predio ubicado en la Ruta 6, quienes quemaron varias cubiertas para impedir la salida de las unidades.

Por otra parte, remarcaron que “el mal clima de trabajo tiene que ver con situaciones de amedrentamiento por parte del Jefe de Tráfico y el Jefe de Operaciones de la empresa, a lo que se suman situaciones de acoso”.

“Queremos que se abra una mesa de diálogo y poder brindar un servicio en la ciudad para que los usuarios diarios puedan seguir su día cotidiano con normalidad”.

Algunos representantes de los trabajadores que se encontraban manifestando -que no recibieron el acompañamiento de la Unión Tranviarios Automotor (UTA)- se hicieron presentes en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, pero según señalaron fuentes consultadas, tuvieron que retirarse antes de poder ser atendidos por el titular de la sede de la cartera laboral, Dr. Alejandro Hillkirk, dado que al lugar de la manifestación había llegado el instructor judicial de la UFI Nro. 7. Esto tiene que ver con que desde la Sapem se realizó una presentación penal ante el bloqueo de los servicios.

“Lo que nosotros queremos es que nos reciba el Intendente, porque él es el único que puede destrabar esto,”, dijeron.

HOY SE RESTABLECE EL SERVICIO

A instancias de una medida judical solicitada por el Municipio, se ordenó el despeje del portón de ingreso al playón que estaba bloqueado.

En tanto, el Ministerio de Trabajo Bonaerense instó a una mesa de diálogo entre las partes.

Desde el DE municipal y desde la SIT se hicieron intentos para generar también una mesa de diálogo que permita restablecer el servicio que afecta a cientos de vecinos.

Al cierre de esta edición, fuentes de la empresa manifestaron a este medio que el servicio se reanudaba hoy viernes a partir de las 4.30 para el recorrdio de Lima y, desde las 6 quedaría normalizado el servicio en Zárate.

La UTA advierte un paro total en todo el país

Tras una nueva reunión con el Ministerio de Trabajo sin resolución, la UTA advirtió ayer con realizar un nuevo paro total de colectivos el próximo martes 13 de junio en todo el país. En el encuentro con el gobierno, el sindicato buscaba una nueva suba salarial.

Desde el sindicato confirmaron que la medida de fuerza afectará el servicio de corta y media distancia. Como distintivo, la UTA advirtió que si se dictara una nueva conciliación obligatoria no la acatarán.

«Si para el día lunes no recibimos una respuesta salarial conforme el pedido formulado en la audiencia anterior, se realizará un Paro General del Transporte de Pasajeros de corta y media distancia en todo el País por 24 horas, a partir de las 00.00 horas del día martes 13 del corriente. Nos desafían y nos obligan a realizar la medida de Fuerza por nuestro salario», expresó la UTA en un comunicado.

El gremio también confirmó que se citó a una nueva audiencia para el próximo lunes. De llegar a un acuerdo en esa reunión, podría desactivarse la medida de fuerza.

El sector resumió su crisis en los costos de los servicios que “están calculados con precios de insumos no salariales a valores de diciembre de 2022; y en que las compensaciones tarifarias “se están abonando con demoras”. Al respecto de esto último, denunciaron que existen “montos devengados sin abonar desde marzo”.

La UTA exige cobrar un incremento retroactivo para que el básico desde abril último sea de 262 mil pesos, además de un bono por única vez y no remunerativo de otros 32 mil pesos y viáticos diarios para todos los trabajadores del sector.

Comparte esto: Twitter

Facebook