Organización Kossacoff: Cuatro décadas de confianza y compromiso junto a la comunidad

En el dinámico y competitivo mundo de los seguros, pocas empresas pueden jactarse de una trayectoria tan sólida como Organización Kossacoff. Conmemorando sus 40 años de existencia, esta compañía ha logrado establecerse como referente en el rubro, brindando confianza y tranquilidad a sus clientes a lo largo de los años.

Fundada en 1983 por Mario Kossacoff, Organización Kossacoff nació de la determinación y la pasión de su visionario fundador. En diálogo con LA VOZ, Mario compartió su historia de cómo la empresa dio sus primeros pasos en las oficinas de calle Avellaneda donde se propuso recorrer negocios y ofrecer seguros integrales que resolvieran las necesidades de los clientes.

El mundo de los seguros fue toda una novedad para Mario, ya que venía de una empresa familiar dedicada a la construcción de viviendas. Los primeros años no fueron fáciles y recuerda los desafíos enfrentados en medio de un contexto económico complejo del país; pero su compromiso con la calidad y la atención al cliente fueron la base de su desarrollo. “Fui tomando conocimiento sobre la marcha, vendí todo y como me largué solo. Empecé a caminar, a recorrer los comercios de Zárate, les preguntaba si tenían alguna necesidad de algún seguro, les ofrecía un seguro de auto o integral, o le ofrecía un cristal. Tengo clientes que hace 30 y pico años que están conmigo que son integrales”, sostiene Mario.

La identidad de Organización Kossacoff se forjó en torno a la confianza y, según subraya Mario, en la importancia de brindar seguridad a los patrimonios de las personas, asegurando que cada cliente se sienta respaldado y protegido. «Quería que cada persona estuviera tranquila sabiendo que su patrimonio estaba resguardado», afirma.

A lo largo de los años la empresa fue superando numerosos desafíos. Desde la hiperinflación de los años 80 hasta la crisis económica del 2001 y los vaivenes actuales, a los cuales Organización Kossacoff ha sabido adaptarse y enfrentar desde la prudencia y el buen juicio. En ese aspecto, Mario remarca con un valor fundamental la elección de compañías sólidas, la búsqueda constante de información actualizada y la transparencia con los clientes.

“Cumplir 40 años son muchas emociones porque no fue fácil. Fue empezar de cero, no es que yo ya tenía una cartera, empecé un rubro que no era mi rubro, le fui dando a cada en cada paso que hacía, un valor agregado. La gente que se aseguraba conmigo sabía que a mí me llamaban a cualquier hora y yo estaba”, repasa Mario y agrega: “Tuvimos un norte y lo seguimos siempre y por eso también mi hija (Cintia), que está conmigo, tiene mi escuela en el sentido que estudió y se recibió de productora. Le gusta y sabe que tiene la responsabilidad de resguardar el apellido”.

Otro de los factores determinantes para el desarrollo -sostiene Kossacoff- tiene que ver con el equipo de trabajo. “Tener un buen plantel de gente es lo más importante: “Los que atienden el día a día son los empleados nuestros, entonces tener un plantel de empleados que esté compenetrado con la empresa es muy importante. Yo tengo un muy buen plantel, en los años que tuve siempre tuve suerte de tener gente muy buena alrededor mía”.

Ante la pregunta sobre qué representa para él haber podido desarrollarse y crecer en su ciudad, expresa: “La verdad es que haber empezado de cero y haber tenido un desarrollo así, para mí es un orgullo. Mantenerme, estar activo siempre me gustó”. Por último, acerca de cuáles son los desafíos de Organización Kossacoff hacia el futuro, concluyó: “Nuestros desafíos son mantener la estructura, consolidar lo que tenemos y seguir brindándole a la gente la confianza de que no vamos a cambiar el rumbo, que esté yo o mi hija, el rumbo va a ser el mismo”.

Según contó Mario a este medio, a los fines de retribuir tantos años de acompañamiento a sus clientes, a fin de mes realizarán un sorteo con importantes premios que irán informando a través de sus redes sociales.

