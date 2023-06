Softys y techo construyen soluciones de vivienda, saneamiento y agua

En el marco de su programa de inversión social “Softys Contigo”, la empresa multilatina de productos tissue y personal care Softys y la organización TECHO llevaron a cabo la construcción de 10 viviendas de emergencia y soluciones sanitarias en Vicente López, partido de Pilar. La iniciativa, que se realizó el 9 y 10 de junio, beneficia directamente a 10 familias que hoy no cuentan con acceso a agua y saneamiento seguro.

Más de 100 voluntarios de la empresa y 30 de la organización social TECHO participaron de las dos jornadas de construcción de las viviendas de emergencia ubicadas en la comunidad “Vicente López” de Pilar, en la que viven más de 40 familias. De esta forma, el proyecto logró acercar el acceso a agua y saneamiento a 10 familias, lo que impacta directa y positivamente su salud y calidad de vida.

El programa “Softys Contigo” busca acercar el acceso al agua y saneamiento para el cuidado e higiene a las comunidades de asentamientos de Latinoamérica. Está enmarcado en la estrategia de sostenibilidad de la empresa que busca contribuir al logro de 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que además conectan con el propósito corporativo de entregar “el mejor cuidado, para un mejor mañana”: salud y bienestar; igualdad de género; agua limpia y saneamiento: producción y consumo responsable; acción por el clima y alianzas para lograr los objetivos.

En Argentina, “Softys Contigo” tiene como meta construir 239 soluciones sanitarias y de acceso a agua al año 2026, lo cual beneficiará aproximadamente a 950 personas e indirectamente a más 1.600.

“Estamos muy orgullosos de los logros de este programa y de ver cada vez más colaboradores comprometidos con las implementaciones que realizamos. Softys Contigo es un proyecto que nos hace comprender que para “cuidar” no solo hay que involucrarse sino también sumar esfuerzos y voluntades para lograr acciones concretas que ayuden a mejorar la vida de las familias y comunidades donde estamos presentes. Es por eso que queremos seguir siendo un soporte en el cuidado y la higiene de las personas y tenemos planificada la implementación de más soluciones sanitarias en el país” señaló Juan La Selva, Gerente General de Softys Argentina.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina y el Caribe 106 millones de personas no tienen acceso a saneamiento, mientras que 34 millones no cuentan con una red de agua segura. Las cifras son aún más preocupantes en los asentamientos populares: según datos de TECHO, 1 de cada 2 asentamientos (53,5%) no cuenta con conexión al servicio de agua potable y 3 de cada 4 asentamientos (73,3%) no cuentan con conexión a la red de alcantarillado

Acogiendo esta problemática, la empresa se unió a TECHO como aliados latinoamericanos bajo el programa de inversión social “Softys Contigo”, el cual busca acercar el cuidado y la higiene a las comunidades más carentes de la región, y donde se comprometen dentro de esa alianza 2 mil soluciones de agua y saneamiento al 2026, en los 8 países – Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y México – donde operan.

“Celebramos la participación y articulación con una empresa como Softys para buscar una solución conjunta a la problemática de agua y saneamiento de quienes se encuentran en situación de pobreza en barrios populares de Argentina. Es fundamental poder trabajar en el acceso adecuado al agua y al saneamiento, a la par de un mejor lugar donde vivir para las familias que hoy se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad”, sostuvo Josefina Conte, Directora de Desarrollo de Fondos de TECHO Argentina.

«Gracias a esta alianza pudimos llegar en América Latina a más de 3 mil personas con soluciones de agua y saneamiento en 2022 y estamos seguros que en 2023 haremos mucho más. TECHO tiene el trabajo en red como base y articular codo a codo con Softys en 8 países de Latinoamérica marca un nuevo avance en el impacto y diversificación de nuestro abordaje, un paso nuevo que potencia la unión del ecosistema privado y de la sociedad civil para seguir transformando nuestra sociedad en una más justa y sin pobreza”, agregó Josefina.

