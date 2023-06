Una familia desesperada: le saquearon la casa

El día 4 de junio, una familia que tiene su domicilio en Barrio Villanueva, Marcos Sastre 2461 sufrió un violento asalto en la vivienda mientras no había nadie en la misma. Los ladrones forzaron la puerta de ingreso y ya en el interior se llevaron muchos objetos de valor, que como dice la propietaria, no pueden hoy reponer.

Indignada por el hecho nos relató que rompieron la puerta de ingreso de la vivienda, en el terreno del fondo de la casa de sus padres.

Ya en el interior se alzaron con dos notebooks, una blanca HP y otra negra, una playstation, y tablets, rompieron un televisor al intentar robarlo, se llevaron dinero ahorrado,- ya que estaban preparando el festejo de 15 años de su hija-, varias prendas de vestir, calzado y varios pendrives, donde los chicos que concurren al secundario Colegio Sagrada Familia tenían trabajos escolares para entregar, lo que les causa perjuicios en sus actividades y calificaciones.

Según contó, se realizó la correspondiente denuncia policial, se hizo la denuncia en la Fiscalía, pero no se resolvió nada. “El stress causado por el miedo que tiene mi familia es muy grande, tuvimos que mudarnos, alquilar para seguir viviendo. Estamos totalmente desprotegidos”, dijo.

La puerta violentada.

