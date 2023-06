Unas 282 familias pasan a integrarse a la red eléctrica de la CEZ

En la tarde de ayer, la Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ) presentó los avances del programa Inclusión Eléctrica en el barrio La Esperanza, cuyos vecinos podrán acceder a la tarifa social, así como también al servicio de internet y televisión de la Fibra Hogar.

“Todo el lado sur de la ciudad se acaba de integrar a la CEZ, este es un servicio eléctrico que no se poseía acá; con el programa de Obras Tempranas del Ministerio de Desarrollo de la Nación, que nos facilitó gran parte de los fondos de la obra, pudimos desarrollar este y otros barrios que estamos haciendo. Es un barrio muy grande, son 282 familias las que a partir de hoy cuentan con el servicio eléctrico, tienen la bajada individual, el medidor, y una térmica sobre el medidor para una contingencia eléctrica”, dijo el presidente de la CEZ, José Luis Mangini.

Al respecto agregó: “Es una alegría, son más de mil habitantes de la ciudad que pasan a integrar el servicio de cooperativa bajo la tarifa social. Es un momento muy importante para seguir avanzando. Esto permite que gente que está trabajando en negro, tiene changas, o trabajo regustrado pero gana menos del promedio nacional pueda tener el servicio eléctrico. El plan de inclusión de la cooperativa sigue a paso firme”.

Esto tiene que ver con que aquellos vecinos que antes se encontraban “enganchados” a la red eléctrica, ahora podrán contar con un servicio regularizado y además acceder a los servicios sociales de la CEZ. Además, también se sumó la iluminación pública en el vecindario, lo que representa una significativa mejora en términos de seguridad para los vecinos.

Cabe señalar que la semana pasada, la Cooperativa Eléctrica local cumplió 88 años inaugurando una nueva obra en el barrio de Los Rosales.

La misma, al igual que la sucesión de estas nuevas obras, está enmarcada en los Planes de Inclusión Eléctrica de los POT que impulsa el Ministerio de Desarrollo de la Nación, que contempla el desarrollo del tendido en media y baja tensión, la iluminación pública y las bajadas domiciliarias con disyuntor las familias solicitantes.

REGULARIZACION ELECTRICA DE BARRIOS Y ASENTAMIENTOS

A nivel local, la Cooperativa Eléctrica está desarrollando un trabajo de regularización eléctrica de barrios y asentamientos, con financiamiento nacional, a través del “Programa de Obras Tempranas (POT)”, que trata la inclusión eléctrica de estos vecindarios.

La secretaría de Integración Socio- Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es el área encargada de la integración de “Barrios Populares” de Argentina. Su objetivo consiste en “garantizar el acceso a la red de agua, cloacas y electricidad, así como regularizar la tenencia de la tierra en favor de los vecinos y vecinas de los más de 5.600 barrios populares del país”.

Hablar de “barrios populares” es hablar de asentamientos; un tema “tabú” para los organismos públicos ya que se trata de vecindarios que crecen año tras año al no haber una política habitacional accesible y universal en el país.

Al ser tomados por dicha área, se convierten en datos oficiales y es materia prima invaluable para la aplicación de las políticas públicas estatales.

En base a esta información disponible en la página web del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en Zárate se contabilizan 6667 familias que viven en condiciones precarias, por un lado no cuentan con título de propiedad del suelo, ni acceso regular, al menos, a dos de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o sistema de eliminación de excretas a través de la red de alcantarillado regular.

El presidente de la CEZ, José Luis Mangini, en barrio La Esperanza.

Comparte esto: Twitter

Facebook