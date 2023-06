Adrián Barilari presentará en el Teatro Coliseo de Zárate su disco «Canciones Doradas»

El domingo 9 de julio a las 20 horas se presentará en el Teatro Coliseo el reconocido cantante Adrián Barilari, que brindará su show de canciones del disco “Canciones Doradas” en un evento producido por Ferozica.

Será un encuentro especial del cantante de Rata Blanca, quien ofrecerá un nuevo repertorio de Canciones Doradas junto a los clásicos de siempre.

Barilari es una de las voces más emblemáticas del rock nacional, con una gran trayectoria en el heavy metal que supo cautivar a varias generaciones. Esta presentación se enmarca en una gira nacional e internacional junto a su banda, con las mejores canciones que marcaron una época.

Canciones Doradas fue grabado en el año 2007 y está compuesto por grandes clásicos del rock, cantados en español. Según detallaron desde la organización, en el setlist programado para esta gira sonarán temas como «I still have found» de U2, “Pretty woman», «Lo haremos a mi modo» de Lenny Kravitz, «Como yo nadie te ha amado» de Bon Jovi, «El Show de continuar» de Queen, «I do it for you» de Bryan Adams, «Le Das Mal Nombre al Amor» de Bon Jovi, «Aún tengo blues» de Eric Clapton, entre otros covers. Asimismo, también interpretará los clásicos que lo lanzaron a la fama y la popularidad como son «Mujer amante» y “Volviendo a Casa” de Rata Blanca.

La banda que acompaña a el artista está conformada por Norberto «Beto» Topini en Batería; Demian Báez Guitarra y Coros; Facundo Collado en Teclado y coros; Javier Bisione en Bajo y coros y Ariel Vergara en Guitarra.

Para consultas por entradas para el show, comunicarse al 11-53160308, o a través de las redes sociales show.ferozica (Instagram) y ferozicaprod (Facebook).

