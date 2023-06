«El municipio no invirtió en seguridad y adeudan la rendición de casi 5 millones de pesos»

El Municipio cuestionó al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires por el Fondo de Fortalecimiento 2022.

Puntualizaron que de los 46 millones de pesos que les correspondía, solamente recibieron 14 millones. Y que el resto no fue girado ya que «el Ministerio consideraba como no necesarios a los rubros propuestos por el municipio”.

Al respecto la Diputada Nacional, Agustina Propato comentó «si algo caracterizó a la gestión Cáffaro fue la irresponsabilidad con la que gestionó el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad 2022».

Es que según datos oficiales de la ley de presupuesto provincial 2022, a Zárate le correspondían $46.930.800,00 millones a pagar en tres tramos: 1- $14.079.240 (30%); 2- $18.772.320 (40%); 3- $14.079.240 (30%).

«Para recibir el segundo tramo de la partida, era requisito legal rendir las inversiones correspondientes al primero. Como el Gobierno Municipal de Zárate nunca rindió, los zarateños se vieron privados de recibir los $32.851.560 (70%) restantes», enfatizó Propato.

«La fecha tope para presentar el plan de inversiones por ese monto era el 30 de mayo del 2022. Pero el Municipio de Zárate presentó su plan de inversiones el 12 de julio de 2022», detalló la legisladora nacional.

Sin embargo, como el plan municipal no contemplaba ninguna inversión en reparación de patrulleros, prioridad para el Ministerio, se le solicitó la readecuación del mismo.

Por lo que la gestión de Cáffaro «presentó la corrección del plan 2022 el 1 de febrero de 2023. Podría decirse, sin faltar a la verdad, que Cáffaro presentó un plan de inversiones para el año pasado» reveló Agustina Propato.

A pesar de que el municipio insiste en que “Zárate rindió todo”, lo que se pudo corroborar de forma oficial por el Ministerio es que solamente rindió $9.090.000 de los $14.079.240 enviados.

El Municipio también sostuvo que “los fondos no se recibieron porque el Ministerio consideraba como no necesarios a los rubros propuestos por el municipio”. En ese sentido la Diputada Propato consideró que «Zárate se vio privado de recibir los fondos que le correspondían por el incumplimiento del Municipio en su obligación de rendir las inversiones». Además agregó que «el Ministerio le mandó a Zárate 6 notas formales a lo largo de 2022 solicitando la rendición que no presentó».

Según datos corroborados, al 15 de junio de 2023, Zárate aún adeuda la rendición de $4.989.240 de los fondos transferidos por el Ministerio de Seguridad en 2022.

«La fecha límite para presentar el plan de inversiones correspondiente al Fondo 2023 era el 20 de mayo. Como es de prever, el mismo aún no fue presentado por el Municipio», concluyó Propato.

