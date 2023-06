Leandro Matilla continúa adelante con las «Jornadas para una sociedad justa»

Días pasados, se llevó adelante en el Partido Justicialista (PJ) de Zárate, la quinta Jornada para la Construcción de una Sociedad más Justa. En esta ocasión, el tema central fue el Derecho a la Salud animal y su impacto en la Salud humana.

La Jornada estuvo coordinada por el Dr. Leandro Matilla, Presidente del PJ Zárate y del Honorable Concejo Deliberante, y contó con la destacada disertación de Julieta Galeano y Daniela Rodríguez Schwartz, representantes de VESPA (Vecinos y Vecinas de Zárate por la Salud Pública Animal).Durante el evento, presentaron de manera dinámica el programa de Equilibrio Poblacional canino y felino, resaltando la importancia de la castración como solución definitiva al problema de sobrepoblación y sus consecuencias en la Salud Pública Animal, Humana y Ambiental. Enfatizaron que la castración no solo beneficia a los perros y gatos, sino también a la comunidad en general, al prevenir infecciones, reducir la agresividad y las peleas, y brindar una solución definitiva a esta problemática.

«Al igual que Julieta y Daniela, coincidimos en señalar que los animales importan en nuestras vidas y en nuestra Comunidad. Como seres humanos debemos ponerle fin a la esclavitud, el maltrato y la explotación animal. Es un compromiso que debemos impulsar desde lo político, pero asumir colectivamente” aseguró Leandro Matilla tras el encuentro.

El referente peronista destacó además el proyecto de Equilibrio Poblacional animal, el cual consideró “clave para nuestra salud y bienestar, y que incluso cuenta con la Ley provincial 13.879 como respaldo, que garantiza la efectividad del programa y establece que las castraciones deben ser masivas, gratuitas, sistemáticas, tempranas, extendidas y no excluyentes, algo que claramente en nuestra Ciudad no se cumple”.

Por último, Matilla reafirmó que “el Estado debe asumir un rol responsable, con lineamientos claros para un servicio de castraciones y vacunación antirrábica, con días fijos y turnos, que garantice el acceso de todos los vecinos a estos servicios. Es una forma de cuidar la salud pública en general, tanto humana como animal. Y para ello es importante informar, sensibilizar, responsabilizar y comprometerse”.

