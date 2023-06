Cuenta regresiva para el cierre de listas: Avanzan negociaciones políticas

El próximo sábado 24 de junio es el plazo para el cierre de listas y cada frente proponga a sus precandidatos para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 13 de Agosto.

A nivel local, está todo en función de lo que suceda a nivel nacional y provincial. La mayoría de los nombres en danza tienen ambiciones políticas y, en muchos casos, han demostrado su voluntad de presentarse en las primarias, pero una cosa es lo que quieren y otra es lo que finalmente miden en nivel de conocimiento y de intención de voto. Aparte, hay que ver si la estructura que pesa sobre cada frente les habilita las listas.

UNION POR LA PATRIA

En Unión por la Patria, la situación todavía es incierta. El intendente, Osvaldo Cáffaro está habilitado a presentarse en su último y quinto mandato; pero todavía no ha confirmado públicamente sobre su postulación. Todo hace pensar que será el precandidato en las PASO de Nuevo Zárate en Unión por Todos.

Leandro Matilla, actual presidente del Partido Justicialista y presidente del Concejo Deliberante, está alineado al kirchnerismo de Cristina Kirchner y se presentará en las PASO con la histórica lista 2 del PJ

Además en Unión por la Patria, otra dirigente que aparece en la órbita de las PASO es Agustina Propato, diputada nacional y esposa del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien ha manfiestado su intención de disputar la intendencia. Claramente dentro del kirchnerismo que responde a Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

Por su parte, el ex funcionario municipal, Pablo Giménez, se mantiene firme en sus convicciones por llegar a disputar la intendencia en este 2023. Sería el hombre de Daniel Scioli. También con el ex motonauta se anunció días atrás Ramón Almada como precandidato a intendente en las PASO

Algunas definiciones en Juntos

En esa carrera para la intendencia hay otros nombres; por un lado y dentro de la oposición, se ubica Marcelo Matzkin. Referente de Juntos en Zárate, ganador de las elecciones del 2021. Es hombre de Cristian Ritondo y sería el precandidato a intendente por el sector que llevará a Patricia Bullrich como precandidata a presidente en Zárate y a Néstor Grindeti como gobernador.

Por otro lado, Luis Rannelucci será uno de las precandidatos a intendente de Zárate por Juntos por el sector que lleva como candidato a presidente a Horacio Rodriguez Larreta y Diego Santilli, como candidato a gobernador.

En tanto, el presidente del Comité Radical, Leonardo Vandenbosch, podría ser el precandidato de la UCR en una interna con los candidatos del PRO, aunque aún no se sabe en qué corriente interna. Desde la Unión Cívica Radical local confirmaron que ellos irán donde elija estar el referente provincial, Maxi Abad y, por lo tanto habría interna entre Matzkin y Vandenbosch en esa vereda o salvo que acuerden una lista de unidad.

La Libertad Avanza y otras fuerzas

Finalmente, Marcelo Gómez, el joven es el candidato del frenter de Javier Milei y la Libertad en Zárate se ha presentado como precandidato por esa línea.

Aún se desconoce qué hará la izquierda y su frente de unidad, que no han dado pistas de sus precandidatos.

Ultimos días de negociaciones

Son los últimos días, los frentes no logran ponerse de acuerdo a nivel nacional y provincial; y eso condiciona aún más las listas municipales que se conformarán a contrarreloj el sábado por la noche.

