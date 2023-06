Otra jornada con las escuelas cerradas

Docentes bonaerenses realizaron ayer un nuevo paro hoy en repudio de “todo tipo de accionar que atente contra los derechos de las y los trabajadores” y en “apoyo a los reclamos del pueblo jujeño”. En tanto que se sumó a la medida de fuerza Cicop, por lo que los médicos de la Provincia también hicieron huelga y se vio resentida la atención de los hospitales. Mientras que sindicatos de estatales, como ATE, se plegarán al paro por lo que tampoco funcionaron algunas dependencias bonaerenses.

De esta forma, millones de alumnos de escuelas públicas tuvieron una semana de actividades muy corta.

Convocaron a la medida de fuerza AMET, FEB, Suteba y Udocba. También lo hicieron en el caso de los universitarios desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).

A través de un comunicado, los gremios bonaerenses anunciaron que se sumaron al reclamo de los trabajadores de la Educación ante “la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño”.

También acompañaron la medida de fuerza ATE, CTA, Ademys, Cicop, la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras.

¿HAY CLASES EL PROXIMO MARTES?

El próximo martes 27 de junio se celebra el Día del Trabajador del Estado, una fecha que fue instaurada en el año 2013 e impulsada por los sindicatos. Es por eso que la jornada es considerada como feriado para todos los trabajadores de la administración pública de la provincia de Buenos Aires.

Lo cierto es que muchos dudan si el descanso también será para los docentes ya que algunos empezaron a hacer planes para realizar alguna actividad. Según la ley, todos los empleados estatales públicos de la administración nacional y provincial tendrán feriado el próximo martes y entre ellos se encuentran: Trabajadores estatales de la administración central; Trabajadores estatales descentralizados; Docentes y auxiliares; Trabajadores de la salud; Trabajadores de seguridad; Trabajadores del poder judicial; Trabajadores universitarios.

En tanto, fuentes oficiales quienes confirmaron que las escuelas de gestión pública no estarán abiertas esa fecha por el Día del empleado estatal, que además abarca a todo el país pero que cada provincia debe adherir.

Cabe destacar que el año pasado se firmó una resolución conjunta entre Gobernación y los gremios en donde los docentes y los auxiliares no fueron alcanzados por el feriado. Por el momento, este año aún no se llegó a ningún acuerdo.

DIA DEL TRABAJADOR ESTATAL

En cuanto al Día del Trabajador Estatal, la Ley nacional indica que el 27 de junio se estableció “como día de descanso para los empleados de la administración pública nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Se trata del andamiaje jurídico del Día del Trabajador Estatal a nivel nacional.

Pero la provincia de Buenos Aires, respondiendo a las adecuaciones que solicitó la ley, en el año 2014 adhirió mediante la Ley 14.600. Por ese motivo es que los trabajadores de la administración pública bonaerense tienen asueto cada 27 de junio, por ley, al conmemorarse el Día del Trabajador Estatal. Y toca el próximo martes.

Cabe destacar que la ley provincial que sancionó el Día del Trabajador Estatal establece que el 27 de junio es un día de descanso para los empleados de la Administración Pública, “asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Al igual que en hizo Nación, la Provincia invitó en 2014 a los municipios bonaerenses a instaurar el 27 de junio como Día del Trabajador Estatal en las respectivas Administraciones Públicas, por lo que el feriado en cada comuna depende de ellas.

Cartes en la Escuela Primaria Nº 23 de Zárate advertían sobre la jornada de paro docente.

