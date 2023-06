Bomberos le salvaron la vida a una mujer que quedó atrapada en un incendio

En la mañana de ayer, minutos antes de las 11 horas, un voraz incendio se desató en una vivienda ubicada en calle Cuyo al 700, donde las llamas se expandieron rápidamente por toda la propiedad causando pérdidas totales.

Un llamado de emergencia alertó a los bomberos voluntarios de Zárate, que acudieron de inmediato al lugar para controlar las llamas y proceder a la extinción del fuego.

Tras la llegada de la primera dotación, se iniciaron tareas para evitar que el fuego continúe propagándose hacia viviendas linderas, así como también los voluntarios se abocaron a las acciones para controlar el fuego que se encontraba generalizado.

Mientras la segunda dotación de servidores se dirigía al lugar, los bomberos fueron alertados de que una persona se encontraba en el interior del domicilio. Por esta razón, se ejecutó una búsqueda y rescate de una mujer que se encontraba desvanecida y que, cuando fue encontrada en el interior de la vivienda, los bomberos constataron que no tenía pulso a causa de los gases tóxicos de la combustión.

Fue así que se desarrolló el procedimiento de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), logrando la estabilización de la persona y el posterior traslado al Hospital Zonal Virgen del Carmen por el personal del Servicio de Emergencias Municipal. Además,otras dos personas recibieron atención médica a causa de la inhalación de humo. Allí trabajaron los móviles 16, 19 y la camioneta de apoyo 36, junto a 16 bomberos que durante varios minutos dieron combate al fuego para evitar daños mayores.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate detallaron que no hubo que lamentar servidores heridos ni con problemas respiratorios y que, si bien las llamas consumieron la totalidad de los muebles y elementos que se encontraban en el interior de la finca, la estructura de la vivienda no había resultado afectada.

