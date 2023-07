No hay oferta de alquiler para una familia «tipo»de cuatro personas

Familias desesperadas piden viviendas para alquilar por las redes sociales y no sólo que no hay propiedades, sino que las vigentes en el mercado están caras y la oferta es muy escasa en nuestra ciudad.

El 30 de junio de 2020 comenzó a regir la Ley de Alquileres, que sigue vigente y que generó debates e incluso amagues por parte del Gobierno nacional de dejarla en suspenso, derogarla o reformularla en el Congreso. Por ahora, todos los intentos quedaron en la nada. Y a tres años de su existencia su efecto sobre los precios muestra lo perjudicial que resultó para los inquilinos.

A nivel local, y según lo explicado por martilleros, la oferta se derrumbó a niveles mínimos. O sea que hay pocas viviendas, muchas de ellas de uno y dos ambientes como máximo y caras; en resumidas palabras.

Los resultados revelan el efecto negativo de regular en exceso un mercado que, además, mostraba un desempeño favorable para los inquilinos hasta antes de promulgar la vigente ley.

“En los últimos meses la problemática va en aumento. Están venciendo contratos programados de dos o tres años y los propietarios no quieren alquilar más, sino que deciden vender”, explicaron desde la inmobiliaria Crajevich y Asociados.

“No hay ofertas. Es desesperante la situación y charlando con otros colegas coincidimos en que hay que declarar la emergencia habitacional en Zárate”, volvió a reclamar Alberto Crajevich, de Crajevich y Asociados.

Claramente que la incertidumbre electoral y las elecciones hoy no ayudan, muchos dueños esperaran los resultados eleccionarios para volver a publicar sus viviendas en alquiler, en el mejor de los casos.

Aunque todos coinciden en que es esencial cambiar la ley para que la situación revierta la tendencia actual en beneficio de ambas partes que concretan un alquiler (propietarios e inquilinos).

“Para ello es necesario quitar indexaciones, algo que en un contexto inflacionario como el que viene atravesando la Argentina no benefició nada. Lo ideal sería volver a ajustes libres entre partes, algo que podría volver a equilibrar oferta y demanda”, pidieron martilleros locales.

La necesidad de declarar la emergencia habitacional a nivel local, y según los martilleros, radica en que a la poca oferta de alquileres que puede tener una familia, se le suma la delicada situación de soldados de la Armada, estudiantes de Prefectura y de empleados de Toyota que buscan alquilar casas o departamentos y, pese tener un cierto poder adquisitivo, la oferta no es suficiente a nivel local.

Fuentes del sector aseguraron que en sólo 7 días la oferta disminuyó 45% en todo el país. Y que cuesta conseguir viviendas como monoambientes, departamentos de dos y tres ambientes, y casas con cochera. Esta es la misma situación que se vive en nuestra ciudad, con poca oferta para viviendas familiares.

EN JULIO AUMENTAN LOS ALQUILERES

En julio se vencen los primeros contratos vigentes con la Ley de Alquileres y también miles de argentinos cumplirán uno o dos años de contratos. Los primeros deberán esperar a ver cuánto les sale renovar el contrato, mientras que en el caso de aquellos que aún tienen vigencia ya pueden saber de cuánto será el aumento en sus alquileres.

El Banco Central ya publicó las variables para los contratos de locación y el porcentaje de aumento que sufrirán los inquilinos por sus alquileres representa un duro golpe para el bolsillo.

Según la Ley de Alquileres, los contratos para vivienda se hacen por tres años. Cada doce meses, los inquilinos deberán afrontar un aumento en base a los aumentos salariales y la inflación.

Poder calcular y anticiparse a la novedad de la inmobiliaria informando el nuevo precio del alquiler es muy fácil. Solamente se deben saber algunos datos, como la fecha de la firma del contrato de alquiler.

Para poder saber de cuanto será el aumento en el alquiler o corroborar lo dicho por la inmobiliaria, primero hay que consultar cuál es el Índice para Contratos de Locación (ICL) de cuándo se firmó el contrato y el valor que posee un año después. Esto se puede hacer a través del sitio del Banco Central. Por ejemplo, si usted firmó un contrato el 1 de julio de 2022, el ICL en esa fecha fue de 2,23. Un año después, el 1 de julio de 2023 el ICL es de 4,55.

El segundo paso consiste en calcular la variación. Para hacerlo se debe dividir el ICL del 1 de julio de 2023 con el ICL de un año atrás. Es decir, se divide 4,55 por 2,23. Esto da como resultado: 2,04.

Como último paso, para calcular el nuevo monto, se debe tomar el resultado anterior y multiplicarlo por el valor original del alquiler. Por ejemplo, si usted venía pagando $60.000 por mes, debe multiplicar esa cifra por 2,04. En este caso, al hacerlo, el resultado es $ 122.400. Ese será el nuevo valor del alquiler que se deberá pagar.

Ahora, suponiendo que la familia que alquila va a cumplir el 1 de junio de 2023 su segundo año de contrato. En ese caso, se le va a aplicar una nueva actualización. Este nuevo aumento de alquiler no se aplica sobre el precio de la firma del contrato, en el ejemplo anterior, sobre lo que costaba el alquiler originalmente, sino sobre lo que se viene pagando tras la primera actualización.

Por ejemplo, si usted firmó un contrato de alquiler por $30.000 en julio 2021 y en julio 2022 este le aumentó a $46.000, el incremento del 2023 (segundo año de contrato) se aplicará sobre esta última cifra.

En el sitio https://indicecontratoalquiler.com.ar/ se puede encontrar una calculadora de alquiler para saber el aumento que se deberá pagar de una manera muy simple.

