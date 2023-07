Rodríguez Larreta visitó Zárate y dialogó con vecinos en Justa Lima Peatonal

En la tarde de ayer, el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodriguez Larreta, recorrió Zárate junto al precandidato a intendente, Luis Ranellucci, y mantuvieron un encuentro con vecinos en calle Justa Lima.

Las acciones de campaña de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) ya comenzó y uno de los primeros destinos elegidos por el equipo del actual Jefe de Gobierno porteño fue Zárate, donde arribó con la propuesta de escuchar las principales necesidades de los vecinos. Durante la semana, muchas personas recibieron en sus teléfonos celulares un llamado que contenía una grabación automática que invitaba a sumarse a la actividad desarrollada en la esquina de Justa Lima y Belgrano.

Allí, el precandidato presidencial contó cuáles serán sus principales ejes de gobierno y luego dio espacio al intercambio con los presentes, quienes le trasladaron las principales necesidades en el distrito, entre las que se destacaron la seguridad y la atención de la salud. De la propuesta también participó el intendente de Campana, que también irá por su tercera reelección en las próximas elecciones, Sebastián Abella, quien fue nombrado en reiteradas oportunidades por Larreta como un ejemplo a seguir en lo que respecta a la gestión comunal.

“Hicimos una buenísima reunión, se acercaron muchísimos vecinos con sus inquietudes. Dos temas recogí de los vecinos de Zárate: Inseguridad y el problema de la salud, muchas quejas y reclamos de que no hay pediatras, no atienden, que tienen que irse a San Isidro, a Buenos Aires o a Campana a hacerse atender”, dijo Larreta y continuó: “Mostrábamos el ejemplo de Campana, una ciudad vecina donde realmente se hizo un cambio que todos los ven y lo valoran, eso mismo vamos a hacer en Zárate de la mano de Luis”.

Al respecto, el precandidato presidencial señaló a Ranellucci como “el próximo intendente de Zárate” y dijo que “la clave es trabajar, no venir con recetas mágicas, hay que hablar en serio. Vamos a sacar la Argentina adelante, vamos a bajar la inflación, a recuperar la educación pública, vamos a volver a tener un país libre, que puedan vivir en paz sin el miedo a la inseguridad”.

En ese sentido, manifestó que lleva muchos años preparándose para el desafío de conducir los destinos del país y dijo: “Tengo muchos años de experiencia en formar equipos, esto lo va a sacar adelante un gran equipo, acá no hay líderes mesiánicos que por sí solo pueden sacar el país adelante. Hay que construir una gran mayoría para apoyar cambios que se mantengan en el tiempo”.

En lo que respecta a las expectativas para Zárate y la región, que tiene un marcado perfil industrial y productivo, Larreta expresó: “Tenemos muchas expectativas, es una región muy productiva, pero tiene que ver con los gobiernos municipales. Es una de las principales salidas de mercaderías, pasa la hidrovía, tiene un potencial muy grande, son zonas productivas en lo agrícola, zonas turísticas que podrían tener mucho más desarrollo. El turismo genera mucho trabajo, es cuestión de poner Zárate en movimiento, de darle un impulso, de mejorar la educación pública, de garantizar la seguridad”.

Por su parte, LuisRanellucci apuntó que “el flagelo del zarateño es la inseguridad y la salud, el problema es que estamos lejos de los vecinos. Hay que acercarse a los vecinos, tenemos que volver a las salitas de primeros auxilios, a las sociedades de fomento. Tenemos que hacer pie en Campana que tiene un proyecto de seguridad muy armado, estudiado, con mucha tecnología y más de 700 cámaras. Hoy tenemos que copiar lo que ya funciona, no tenemos que inventar nada” y agregó para concluir: “estamos armando un programa con Sebastián para aplicar en Zárate”.

El jefe de Gobierno porteño estuvo acompañado del precandidato a intendente de Zárate, Luis Rannelucci, y el intendente de Campana, Sebastián Abella.

Comparte esto: Twitter

Facebook