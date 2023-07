Habrá una lista de unidad entre Agustina Propato y Matilla

Un verdadero “cimbronazo” ocurrió ayer cuando la Junta Electoral de Unión por la Patria rechazó la lista del actual presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla, y del ex jefe de Gabinete municipal, Pablo Giménez, para competir en las PASO

El arco político local y, especialmente el peronismo, ha quedado atónito ya que la lista de Matilla para ir por la intendencia tenía todo el respaldo partidario. Sin embargo la propia justicia electoral del frente la rechazó por “avales insuficientes”. Lo propio sucedió con la lista del ex funcionario municipal, Pablo Giménez, que también fue rechazada por no contar con los avales suficientes.

La Junta Electoral lo hizo oficial en una resolución en la cual también rechaza otras listas de otros distritos. “Se observan como insuficientes la presentación de las adhesiones a dichas candidaturas por lo que no es posible oficializar las listas de precandidatos a intendentes”, expresa la resolución oficial.

La interna de Unión Por la Patria quedará en un “mano a mano” entre el intendente Osvaldo Cáffaro y la diputada nacional,Agustina Propatto (esposa del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni).

Según trascendidos,el actual presidente del HCD, Leandro Matilla, y Agustina Propato acordaron una lista de unidad en Unión por la Patria para enfrentar electoralmente al actual intendente Osvaldo Cáffaro.

La nueva Lista que lleva como candidata a intendente a la diputada nacional, quedó modificada con la inclusión de candidatos de Matilla en varios lugares en la lista de concejales. El presidente del HCD se incluyó en la lista de senadores provinciales en el 5to. lugar,

