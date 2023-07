Destacados músicos estarán en el Coliseo para la presentación dela Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto

La Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto se presentará en el Teatro Coliseo de Zárateel miércoles 5 de julio a las 20 horas. Organizado por la Sociedad Italiana y la Asociación Cooperadora del Hospital Virgen del Carmen, el concierto se presenta con entrada libre y gratuita, las cuales se pueden retirar con anticipación, numeradas, en horario de boletería del teatro.

Con la dirección de Andrés Tolcachir y la participación especial de artistas invitados como Hernán «Cucuza Castiello, Micaela Vita y Pablo Castillo; arreglos y curaduría de Juan «Pollo»Raffo y arreglos de Cristian Zárate y Javier Mareco, la Juan de Dios Filiberto recorrerá temas de Los Redondos.

Andrés Tolcachir

Es un gran director de internacional reconocido como director titular de la Orquesta Sinfónica del Neuquén en la Patagonia argentina. Dirigió las orquestas:Filarmónica de Dresden y de Cámara de Prusia (Alemania), de Cámara de Viena en el Konzerthaus de esa ciudad (Austria), Sinfónica Simón Bolívar en el Teatro TeresaCarreño (Caracas,Venezuela), Sinfónica Sainte Trinité (Puerto Príncipe, Haití), Sinfónica de la Universidad de Cornell, (New York, USA), Filarmónica de la Universidad de Indiana (USA), Sinfónica Festival Sofía (Siena, Italia), Sinfónica Júpiter de la Brianza (Como, Italia), Sinfónica Santa Cecilia de Cullera (Valencia, España); Filarmónica de Buenos Aires, Sinfónica Nacional Argentina, Estable del Teatro Argentino de la Plata, Orquesta Nacional de música argentina “Juan de Dios Filiberto”. Sinfónicas de: Salta, Rosario,Universidad Nacional de Tucumán, San Juan, Bahía Blanca,Mar del Plata, Entre Ríos y Mendoza. Condujo las orquestas: Sinfónica Nacional Juvenil

Libertador San Martín, Académica del Teatro Colón de Buenos Aires, y Juvenil de la Universidad de Tucumán. Tiene también un extenso recorrido como músico, compositor y maestro de música.

Hernán Castello

Conocido por el ambiente tanguero, futbolero y por sus amigos como CUCUZA, canta tango desde que habla casi, en esos años de pibe llego a compartir escenario y noches con Goyeneche, Floreal, Marino, Juarez, Montero, Podesta, Nelly Vazquez, hoy con unos cuantos años más y unos cuantos pelos menos sigue cantando y se codéa con Hugo Rivas, La Chicana, Guillermo Fernandez, Luis Salinas, Chino Laborde, Lidia Borda, Ardit, Horacio Avilano, Adriana Varela o el Sexteto Mayor, y también con artistas de otros palos: Hernan Casciari, Estelares, Me Darás Mil Hijos, Fabián Von Quintiero.

Micaela Vita

Es la voz de Duratierra, una de las bandas argentinas más significativas de la música Latinoamericana en la actualidad. Tienen 3 discos editados: «Floralia» (2005), «Enobra» (2010) y “Cría”, destacado por la prensa especializada Argentina como uno de los mejores discos del año 2017. La canción ¨Marzo¨, incluida en el álbum Cría, fue elegida también como mejor canción del año por varios referentes de la industria musical para el diario argentino ¨La Nación¨. Durante el 2019 editaron el simple “Amigx” junto a la reconocida murga uruguaya “Falta y Resto” y el EP “Trinchera”. Actualmente están trabajando en un nuevo material discográfico que se editará durante el 2023. Han realizado importantes giras internacionales por Chile, Brasil, Colombia y Uruguay.

Pablo Clavijo

Realizó estudios musicales en Conservatorio Gilardo Gilardo, Bellas Artes de La Plata y Guildhall School of Music & Drama de Londres como violinista y violista. Formó parte como cantante de las bandas Biotech (España), Cabezones (trío Acústico), actualmente es parte de Averoja. Frecuentemente desde 2020 colabora como violista Solista Adjunto de la ONMA.

Juan «Pollo» Raffo

Es compositor, arreglador, director, tecladista y docente. Ejerce todas estas actividades a la vez, esforzándose para que no interfieran entre sí e intentando que se potencien mutuamente. Es graduado en Jazz Composition por el Berklee College of Music de Boston y Master of Arts en composición por la Universidad de Nueva York, habiendo realizado este estudio de posgrado a través de una beca Fulbright.

En 2015 recibió el premio Konex de platino a la música popular como máximo exponente de la década 2005-2014 en la disciplina “Instrumental/Fusión”. En 2021 recibe una mención especial en los Premios Nacionales de Música por su álbum «Llueve Sobre la Biblioteca Nacional / Música de Flores Vol 5”. También en 2021 fue comisionado para revisitar el álbum Libertango en el ciclo “Discos Esenciales” durante la celebración oficial por el centenario de Astor Piazzolla. Desde 2018 es arreglador, orquestador y curador de los conciertos de rock de la ONMA.

Hernán «Cucuza» Castello.

Comparte esto: Twitter

Facebook