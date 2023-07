«Viajo con las mejores expectativas después de dieciseis años en el alto rendimiento»

Hernán Barreto se encuentra a pocos días de competir en un nuevo Campeonato Mundial de paraatletismo que estará co menzando el fin de semana que viene en la ciudad de París.

Ayer domingo viajó junto a la delegación argentina hacia Francia pero horas antes de subir al avión estuvo en la redacción de Diario La Voz para contarnos de su preparación, sus objetivos en éste Mundial y obviamente también de lo que podría ser el año próximo una nueva participación suya en los Juegos Paralímpicos Paris 2024.

Esta es la nota con Hernán Barreto, uno de los deportistas más destacados de la ciudad de Zárate.

“…Estoy muy contento ya que pude pasar unos días en la ciudad para ver a mis hijas ya que hacía mucho no las veía. Y el domingo (por ayer) ya voy a estar viajando a Paris que será mi quinto Mundial y muy contento, con muchas expectativas por lo que se viene…”

P: Este torneo estará comenzando el próximo sábado ¿y cuáles son las caracterís.ticas?

R: “El torneo comenzará el viernes 7 y en mi caso recién estaré compitiendo, creo, el miércoles 12.

Primero tengo los 200 metros que es la prueba fuerte mía y después los 100 metros…”

P: Estuviste hace pocos días atrás en una gira por Europa con muy buenos resultados. ¿Como evaluas esas competencias y tus actuaciones también?

R: “El balance de esa gira que hice por Europa es muy buena ya que de por sí mejoré mis marcas. Pude hacer mis mejores marcas en toda mi carrera y eso nos da un parámetro para decir estamos parados en este lugar y vamos a apuntar al Mundial. Si bien las competencias hay que hacerlas, según estos antecedentes estamos para pelear entre el primero y tercer lugar…”

P: Recién dijiste que será tu quinto mundial. Sin dudas es una gran trayectoria la tuya ¿Estas conforme con todo lo que pudiste hacer hasta ahora?

R: “Sí por supuesto. En realidad uno entrena para ganar y a veces sale bien y otras veces no. Pero en líneas generales, ya viendo que son 16 o 17 años en el alto rendimiento sin contar cuando me inicié, estoy satisfecho con lo que pude lograr. Con el paso del tiempo y los resultados que me acompañaron también y los objetivos cumplidos y obviamente la meta final sería cerrarlo con un nuevo Juego Olímpico que sería el cuarto en mi carrera y en Paris”

P: Ahí quería apuntar, falta muy poco para Paris 2024 ¿tenés la cabeza puesta en esa competencia?

R: “…Este período fue más corto por el Tokio 2020+1 entonces son tres años de un Juego Olímpico a otro. Esperamos llegar y estar en la pelea pero no nos apuremos porque primero tenemos el Mundial y luego vendrán los Panamericanos este año, que será en Santiago de Chile y el quinto de mi carrera. Estamos muy contentos por los objetivos que se nos vienen éste año…”

P: Dijiste recién que hacía tiempo no veías a tus hijas. ¿estas radicado en éste momento fuera de la ciudad?

R: “Yo estoy y entreno en Lobería de donde es oriundo mi entrenador.

Siempre estuve entrenando con él y cuando tengo mucha competencia estoy viajando mucho ultimamente y por el nivel de competencia que tengo sincronizamos con mi entrenador quedarme el mayor tiempo posible allá para que me pueda seguir de cerca y no perder entrenamientos. Ahora le decía ‘dejame volver unos días a Zárate antes de viajar, para poder ver a mis hijas’ y acá estoy…”

P: Hernán gracias por tu visita y seguramente nos veremos a la vuelta del Mundial

R: “…Gracias a ustedes y gracias a toda la gente que me apoya, al municipio y al intendente más que nada que me siguen acompañando y lo hicieron durante todo éste tiempo. A mi familia, a mis hijas, que Nayla Valentina está conmigo ahora y Olivia Bianca está con su madre…”

Hernán estuvo acompañado por una de sus hijas, Nayla Valentina y su sobrino Santino Aranda. Hernán Barreto estuvo en la redacción de Diario La Voz antes de viajar a Francia

Comparte esto: Twitter

Facebook