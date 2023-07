La Escuela Secundaria Nº 1 de Lima festejó sus bodas de oro

Cincuenta años educando a varias generaciones de limeños, dándole la oportunidad a mucho de acceder a estudios secundarios, toda una trayectoria en la educación de la ciudad que ayer festejó con mucho entusiasmo, recuerdos y emociones.

La Escuela Secundaria Nro. 1 de Lima, dependiente de la Provincia de Buenos Aires, fue creada en 1973 para satisfacer una necesidad, permitir que los alumnos que terminaran sus estudios primarios pudieran seguir estudiando el bachillerato en su pueblo, sin necesidad de viajar a Zárate o Baradero, situación que no era para todos posible. Así nació esta escuela provincial, el primer secundario dependiente de la Dirección General de Escuelas en este Partido. Comenzó con un primer año, y progresivamente llegaron a cubrir los cinco años de estudios secundarios.

El acto de celebración se desarrolló en la Escuela, engalanada para la ocasión con la presencia de toda su comunidad educativa, y su directora Maria Luisa Caprile, quien recibió a las autoridades invitadas, a ex directivos, ex docentes y ex alumnos que participaron en el acto. Estuvieron presentes las ex directoras, Hebe Safontás, Lilian Rojas, María Adela Maldonado, la ex regente Diana Pineda; acompañaron los abanderados de las Escuelas Nro. 9 y 17 que articulan con este establecimiento, y representantes de la Cooperativa Eléctrica quien apadrina esta escuela, mientras que una ex preceptora Haydee Virgile habló de la historia de este secundario, desde sus comienzos, con tramos muy emotivos para todos los presentes. Estuvieron en el acto el delegado de Lima Javier Olsen, la diputada nacional Agustina Propato, el jefe Regional de Educación Pública, Carlos Lopetegui, el Jefe Distrital Marcelo Sánchez, la titular del Consejo Escolar de Zárate, Silvia Fernández Zena, acompañada por consejeros; representantes de AJIPLI, de APAL, la titular de la SAD, el cura párraco Oscar Moretti quien bendijo las placas recordatorias del aniversario.

Palabras de la directora

Durante el acto de ayer, la directora de la Escuela Secundaria Nro. 1 de la ciudad de Lima, María Luisa Caprile, se dirigió a los presentes con palabras cargadas de recuerdos y de emoción.

Comenzó diciendo que el 30 de abril de 1973 la localidad de Lima abría sus puertas a la primera escuela de educación secundaria, en ese momento posibilitaba a estudiantes y sus familias soñar. Los sueños se materializaron y los años fueron pasando hasta encontrarnos hoy festejando Cincuenta.

Y continuó: ”Hoy habitan la Escuela 550 alumnos, es decir 550 posibilidades, de ser, de elegir, de triunfar, de proyectar, de soñar, de que no nos separen las discriminaciones, las cuentas bancarias, el color de la piel y la creencia, esto le da un plus singular a la escuela”. “Yo me pregunto y les pregunto a Ustedes, qué sería la vida sin sueños?…y sin posibilidades, palabra que hoy aquí aparecen casi sinónimos…. “

“Y esto es lo que la Escuela tiene hoy, para decirles…que tengan todos ustedes un muy feliz cumpleaños , que recuerden cada día cuáles fueron potencialmente las posibilidades que les ha dado, porque ésta es la razón para continuar cumpliendo años. Y finalizó diciendo: Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”.

