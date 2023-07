Brillante show de Mora Godoy y su ballet, y milonga para bailarines

Con gran convocatoria de público, el antiguo edificio de la Aduana en el puerto de Zárate, reciclado para ser sede de un centro cultural fue destinado por el Municipio de Zárate al tango y todas sus expresiones en esta ciudad, que es Capital Provincial del Tango. En la noche del pasado sábado quedó así inaugurada una nueva propuesta cultural en el salón Negro de la Riestra convertido en “Costa Tango” en la Costanera Sur.

La apertura fue realmente brillante pues contó con la presentación en el escenario de la reconocida bailarina, coreógrafa y empresaria Mora Godoy y su compañía Tango Argentino presentando su show “20 años”. Un espectáculo que sintetiza su carrera de éxito nacional e internacional que reúne los mejores cuadros de todos sus espectáculos, y que comenzó hace dos décadas con el estreno de Tanguera, la obra que concibió, coreografío y protagonizó con la que revolucionó el género y se ganó en todo el mundo el calificativo de “La reina del tango”.

Cinco parejas de bailarines-incluyendo la de Mora- se lucieron en el espectáculo que dio comienzo con “La cumparsita”, y tuvo un final con imágenes en la pantalla gigante que proyectaba los goles de Messi y la sorpresa de Mora ingresando al escenario con una gran bandera argentina. Un espectáculo en que pudo verse a una Mora Godoy tanguera, pero también clásica y contemporánea.

El show contó con el intérprete de tango, Marcos Tamborenea, que comenzó con el famoso «Por una cabeza», y siguió alternadamente con dos temas de Cacho Castaña:»Ojalá que no puedas» y «Qué tango hay que cantar». En una pantalla LED gigante, desplazada a lo largo del escenario, se vieron imágenes de la carrera de la bailarina, no sólo de estas dos últimas décadas.

Finalizado el show Mora y su ballet fueron felicitados por el intendente Cáffaro quien mostró su satisfacción por poder poner en valor nuevamente este lugar, donde habrá varias actividades vinculadas a la música popular, entre ellas, una escuela de Tango. Es una alegría enorme contar con un espectáculo de primer nivel para los tangueros y la cultura un lugar en Zárate», finalizó diciendo.

A su vez, Mora Godoy expresó su agradecimiento al intendente Cáffaro por este lugar nuevo para el tango, porque “ a los tangueros nos cuesta mucho tener un espacio. El tango es argentino pero a veces no parece y vos siempre lo tuviste presente con esa Cumbre maravillosa de Tango, y con ese festival que hace tantos años lo hacés convocando a tantos artistas que tienen espacio acá en Zárate como no lo tienen en otros lugares. Es un sueño que hace mucho teníamos y que se hizo realidad», expresó la bailarina.

Después se abrió la Milonga, a cargo del DJ Horacio “Pebete” Godoy, maestro y creador de La Viruta Tango Club, donde varias parejas salieron a bailar al compás del tango interpretado por varias orquestas famosas,- Pugliese, D´Arienzo, Troilo,Stamponi- en este nuevo espacio ambientado para disfrutar de este género musical símbolo indiscutido de la cultura argentina.

