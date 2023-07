Agustina Propato presentó su lista para las PASO

Un clima realmente peronista que recordaba viejos actos de campaña se vivió ayer en la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de calle Castelli.

Un lugar atípico para el Justicialismo local, pero que tomó importancia por la presencia del gobernador Axel Kicillof y el ministro del Interior, Wado De Pedro; acompañando a Agustina Propato, como precandidata a intendenta.

Con el tema de fondo de Los Caballeros de la Quema, “Avanti Morocha”, subieron al escenario Propato, Kicillof, De Pedro y la legisladora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, que también fue una presencia de peso en el escenario pese a no tomar la palabra.

Cuando estaban todos sobre el escenario, se aprovechó el momento para presentar a los precandidatos a concejales para las PASO que aguardaban al costado. A medida que los iban presentando, uno a uno se fueron parando.

La lista está conformada por María Alejandra Berni, Marcelo Schiavoni, Marcela Budano, Lucas Castiglioni, Ana Almirón, Miguel Morano, Norma Pura, Daniel Populin, Claudia Berna, Mario Lucero, Valeria Acosta, Néstor Cruz, Marcia López, Daniel Córdoba, Telma Santa Cruz, Ernesto Gómez y Sonia De la Cruz. Los consejeros escolares son; Desiré Ayala, Martín Goncalvez, Gabriela Moreira, Javier Montenegro y Zulma Olguin.

La gran ausencia fue Marcelo Schiavoni, quien va segundo en la lista, pero no pudo asistir por sus ocupaciones de médico traumatólogo.

“HAY MUCHA CALIDAD HUMANA EN ESTA LISTA»

Los discursos comenzaron con la palabra de Agustina Propato: “Estoy muy emocionada y agradecida de la lista que pudimos conformar. Hay mucha calidad humana en esta lista, integrada de muchos sectores populares. Este proyecto nació de las demandas insatisfechas de vecinos que diariamente nos interpela. Somos gente que sueña mucho, que duerme poco, que trabaja mucho y que estamos de cara a un proyecto nacional, provincial y que quiere un Zárate más pujante desde el ámbito local. No nos quedaremos quietos en la resignación. Queremos una ciudad mejor y planificar la ciudad con el trabajo diario”, subrayó.

También se tomó un minuto para agradecer a su esposo, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, presente en el acto en calidad de espectador. Y al secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, por haber aceptado fusionar ambas listas en la Lista Nº2, uniendo fuerzas el PJ local que preside Leandro Matilla y el sector kirchnerista representado por Berni. “Fue un acto de responsabilidad y generosidad integrar esta lista. Les agradezco al presidente del Concejo Deliberante y del PJ local, Leandro Matilla, y a Abel Furlán por integrar las dos listas, ganando fuerza y heterogeneidad en Unión Por la Patria”, comentó Propato.

Para finalizar su discurso, expresó con euforia: “No tenemos frío, tenemos el corazón caliente para construir el Zárate trabajador, integrado y para todos y todas”, concluyó la actual legisladora nacional.

Acto seguido, quien tomó el micrófono fue el ministro del Interior, Wado de Pedro, y recalcó en el inicio de su discurso que “necesitamos que Zárate esté conducido por una mujer como Agustina. Y la lista 2 conformada, tiene a la militancia social que necesita el país y la provincia. Con Agustina vamos a hacer de Zárate una de las mejores ciudades de la provincia; siempre de cara al vecino y a la vecina, caminando los barrios y estando atento a las necesidades de la población local”, dijo.

«AGUSTINA ES LA MILITANTE IDEAL PARA UN ZÁRATE MEJOR»

Luego de un largo recorrido subrayando el cambio de la matriz energética que tuvo el país, y partiendo desde la reciente inauguración del gasoducto Néstor Kirchner como hito, el gobernador Axel Kicillof apoyó el proyecto de Propato. “Agustina no es la mujer de Berni, es una dirigente política peronista y con peso propio y, en todo caso, Berni es el marido de ella”, comenzó bromeando, agradeciendo el acompañamiento de Abel Furlán, de Sergio Berni y del ex diputado provincial, el ex piloto de automovilismo, Marcos Di Palma, sentado en las primeras filas.

Promediando su discurso, hizo un repaso de su gestión, criticando al anterior gobierno provincial de María Eugenia Vidal por cerrar escuelas y desinvertir en salud pública. “Cuando hay un gobierno nacional, provincial y local que avanza en la dirección que nos marca la sociedad, vamos caminando la senda de los derechos. Esa es nuestra brújula, los derechos de los vecinos y de los trabajadores. Y Agustina tiene esa brújula para ir hacia el logro de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Zárate. Por eso Agustina es la militante ideal para lograr un Zárate mejor y nosotros estamos para apoyarla”, concluyó Kicillof.

DESTACARON EL PERFIL INDUSTRIAL DE ZÁRATE

Durante un video proyectado, el actual ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, destacó el potencial de Zárate; “tiene un futuro industrial enorme. El país se está consolidando como exportador de automóviles y será fundamental el rol de Zárate con su industria y sus puertos. Por lo tanto, consideramos que el trabajo y la seguridad deben ser las dos prioridades con las que construyamos el futuro de esta ciudad, que serán los mismos parámetros con los que construiremos un país mejor”, evaluó.

Por su parte, Kicillof, también reivindicó el perfil industrial del Partido; “Zárate es un polo industrial y energético único. Está dentro del corazón industrial del país y de la provincia junto a San Nicolás, y es un Partido estratégico de cara al futuro de la provincia”, consideró.

Los precandidatos a concejales de Unión por la Patricia escucharon atentamente a Axel Kicillof, Agustina Propato y Wado De Pedro, quienes estuvieron acompañados de Juliana Di Tullio.

Propato agradeció a Abel Furlán y Leandro Matilla por integrar las listas para las PASO.

