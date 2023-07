Comienza el Mundial para Hernán Barreto

La cuenta regresiva llegó a su fin para el atletismo adaptado.

La cita es en el Estadio Charléty de París (Francia) ya que allí se disputa el Campeo nato Mundial de Paraatletismo y Argentina está presente.

La delegación nacional está compuesta por veintiún deportistas, entre los cuales está Hernán Barreto (Zárate) y aquí está la nómina:

Yanina Martínez

Brian Impellizieri

Antonella Ruiz Díaz

Hernán Urra

Hernán Barreto

Pablo Giménez

Andrés Pinillos Pintos

Fernando Vázquez

Franco Pineti

Diego González

Alexis Chávez

Alberto Piriz

Aldana Ibañez

Teresita Briozzi

Araceli Rotela

Trinidad Coppola

Blanca Cerrudo

Karen Tassi

Mahira Bergallo

Marilu Fernández

Bruno Zanacchi (guía de pista)

Un acontecimiento de estas características siempre tiene notoriedad.

Pero en esta ocasión la importancia aumenta por estar tan cercano a la máxima competencia: los Juegos Paralímpicos 2024 (también en la capital francesa).

La historia y los números del torneo

El mundial de atletismo adaptado se celebra cada dos años. Lo organiza una subcomisión del Comité Paralímpico Internacional. La primera edición fue en Berlín en 1994.

Se trata de un torneo que ha crecido en magnitud y hoy presenta números sorprendentes, a saber:

La participación de 1330 deportistas. 107 países. 12 disciplinas y 171 eventos. 2000 voluntarios, de los cuales el 10% tiene discapacidad. Más de 1200 personas entre equipo, personal y jurado. Un calendario extenso con 10 días de competencia.

Se aclara que estas competencias se llevan a cabo en forma paralela a los restantes Campeonatos Mundiales de Atletismo, aunque no siempre en la misma ciudad.

Clasificación y disciplinas del atletismo adaptado

Los paraatletas se agrupan en diferentes categorías.

Para comprender un poco más es muy bueno prestarle atención a las letras de clasificación, en este caso la T y la F. Son iniciales que provienen del inglés y se refieren a Track (pista) y Field (campo).

Pero esto no es todo, ya que para garantizar equidad los deportistas cuentan con ca tegorías compuestas por dos dígitos. El primero hace referen cia al tipo de discapacidad, mientras que el segundo apunta al grado de la misma siendo 1 el más alto y 8 el más bajo.

Un evento internacional, accesible y ecológico

La organización del Campeonato Mundial de Paraatletismo se planteó como meta brindarle al espectador una experiencia única. Se busca que asista a competencias de alto nivel en un entorno sostenible y responsable.

Hay un fuerte compromiso con la accesibilidad, algo fundamental pues lo vuelve inclusivo y disfrutable para todos.

Las alternativas no solo contemplan a quienes tienen movilidad reducida, sino también la disposición de cascos de baja visión y un software que ayuda a orientar e identificar a las personas dentro del estadio.

La idea es optimizar el momento y que la solución per dure en el tiempo.

Esto será esencial de cara a París 2024.

Según la página paradepor-tes argentina.com, manifiesta que éste Mundial de atletismo adaptado podría ser la oportu-nidad de sentar las bases de lo que vendrá.

BARRETO COMPITE HOY MIERCOLES

Para Hernán Barreto el Mundial se iniciará hoy.

Es que estará participando en la prueba (final) de los 200 metros T35.

Según el organigrama ofi cial del Mundial la compe-ten cia estará iniciándose a las 19.39 horas (horario de Francia) que será las 14.39 horas de nuestro país.

Hernán Barreto en una imagen típica en Paris, con la Torre Eiffel detrás (foto instagram hernan_barreto0k) Hernán Barreto portando la bandera nacional. Fue en el acto de apertura del Campeonato Mundial de Paraatletismo, en Paris (foto instagram hernan_barreto0k)

