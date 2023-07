Náutico Arsenal se quedó con el triunfo y todo el festejo en el clásico ante Ciudad de Campana

CAMPANA.- En un emotivo encuentro disputado el sábado en Campana, en una nueva edición del clásico zonal de rugby y ante un muy buen marco de público, el festejo quedó para el equipo de Náutico Arsenal, que se impuso sobre Ciudad de Campana por 18 a 13, luego de un primer tiempo donde el elenco zarateño ya estaba al frente en el marcador 10 a 3. El partido contó con el arbitraje de Rafael Conti con la asistencia de Roberto Luz y se jugó en la cancha del Club Ciudad de Campana, formando parte de la decimotercera fecha (segunda de la segunda rueda) del certamen de Tercera División de la URBA (Unión de Rugby de Buenos Aires).

Con esta victoria, la undécima en el torneo, Náutico Arsenal llegó a los 52 puntos y se mantiene firme como escolta del puntero San Miguel (61), mientras que Ciudad ahora cuenta con récord de 6 triunfos y 7 derrotas y sigue en el sexto lugar de la tabla con 29 puntos, aunque solo por una unidad encima de Los Pinos y a 12 de distancia de Porteño (41) que se posiciona en la cuarta posición.

UN PARTIDO CON RESULTADO INCIERTO HASTA EL FINAL

Como local, Ciudad de Campana no pudo sumar una nueva victoria y terminó ca-yendo con un Náutico Arse nal que justificó el triunfo espe cialmente por lo realizado en el primer tiempo y también en el primer tramo del complemen to, donde el elenco zarateño supo capitalizar algunos erro res cometidos por el equipo local, que de todas formas lo comenzó ganando con un penal acertado por Juan Calvi a los 3 minutos de iniciado el partido, pero después Náutico Arsenal teniendo menos la pelota en el balance final terminó siendo más efectivo logrando llegar y apoyar dos veces sobre el in goal de Ciudad de Campana con los tries marcados por Damian Torres y Alejo Rodríguez Castañeda, a los 10 y 33 minutos respectivamente, para dar vuelta el marcador y ponerse al frente por 10 a 3, resultado que no se iba a modificar y con el que se cerraría la primera parte.

En el segundo tiempo estu-vo la parte más emotiva de un disputado encuentro que tuvo una gran entrega hasta el final por parte de los dos equipos.

Náutico Arsenal parecía que se iba encaminando a una victoria sin mayores sobresal-tos, al ampliar el resultado con un try de Juan Palacios (14 mi nutos) y un penal de Maximi liano Iavícoli (22 minutos) lo grando la mayor distancia en el tablero (18-3) cuando prome-diaba la etapa final.

Sin embargo, a partir de ese momento fue cuando apareció la reacción del conjunto campanense, que también aprovechó un par de desconcentraciones de su rival y nunca bajó los brazos para achicar el marcador concretando dos tries en cinco minutos (24 minutos y 29 minutos), que fueron apoyados por Franco Velázquez y Tomás Calvi (ambas conversiones erradas por Juan Calvi y Juan Izaguirre), para ponerse a solo cinco puntos de distancia (13-18) cuando todavía quedaban más de diez minutos para el final del partido.

Un final que de esta forma fue muy emotivo, con un elenco local entonado por la levantada que se volcó sobre el campo adversario en busca de revertir el resultado y Náutico Arsenal buscando defender esta victoria logró mantenerse al frente en el marcador en los instantes finales del cotejo, concretando así un triunfo de enorme valía que le permitió festejar otra vez (como sucediera en la primera rueda) ante su clásico rival y afirmarse en la segunda posición de la tabla..

LAS FORMACIONES DE LOS EQUIPOS

Estas fueron las formaciones de ambos elencos en el encuentro jugado el sábado:

-CIUDAD DE CAMPANA (13): Santiago Sautón, Alberto Nóbile (Nicolás Fernández) y Franco Casanova; Patricio Mego y Nicolás Cuevas; Ciro Campodónico (Diego Colque), Carlos Díaz y Gabriel Pujol; Martín Lescano (Andrés Kibisz) y Juan Calvi; Franco Damiano (Franco Velázquez), Juan Izaguirre, En rique Peralta (Tomás Calvi) y Sebastián Toledo; Federico Benedetich.

Entrenador: Maximiliano Bacci.

-NAUTICO ARSENAL (18): Gonzalo Cannone (Francisco Colonnello), Nicolás Etulain y Juan M. Palacios; Santiago Paredes (Sebastian Ricciuti) y Agustín Flores; Leo nardo De Rosso, Juan Cruz Jeanmaire y Manuel Rodríguez Castañeda; Maximiliano Iavícoli y Matías Nuñez; Damian Torres (Carlos Filippa), Alejan dro Lago, Alejo Rodríguez Cas tañeda y Pedro Berón Podestá (Alan Lima); Eduardo Tuculet.

Entrenador: Sergio Guerrero.

En cuanto a la próxima fecha del torneo, será la decimo-cuarta (tercera de la segunda rueda) a jugarse el sábado 22 de julio, debiendo Ciudad de Campana enfrentar de visitante a VILO (Club Municipalidad de Vicente López) mientras que Náutico Arsenal lo hará como local en su cancha de la ribera frente a Tiro Federal de Baradero.

TRIUNFO DE CIUDAD EN INTERMEDIA

En el encuentro entre los equipos de división intermedia, hubo victoria de Ciudad de Campana que se impuso sobre Arsenal, por 18 a 12.

El full back Eduardo Tuculet inicia el ataque de Náutico Arsenal El capitan Alejo Rodríguez Castañeda volvió a jugar luego de una prolongada inactividad a causa de una lesión. Momento preciso en que Juan M. Palacios apoya el balón y logra el try de Náutico Arsenal en el partido en Campana.

