“Esta gestión está agotada, con Matzkin iniciaremos una nueva etapa para Zárate”

La precandidata a primer concejal de Juntos, Natalia Blanco, se refirió a la coyuntura de nuestras ciudades de Zárate y Lima, durante su recorrido por inmediaciones del Parque de la Cruz: “todos los barrios están olvidados, la falta de interés del municipio en arreglar las calles y las pinchaduras de caños se hace muy evidente, nosotros nos queremos hacer cargo para solucionar esto”.

Natalia Blanco, quien es actualmente es la jefa de Bloque Juntos en el Concejo Deliberante realizó su recorrida diaria visitando vecinos con los que dialogó, y tras ello comentó: “lo que nos plantean los vecinos desde hace unos años es muy similar en todos los barrios, los problemas son iguales y las no resoluciones también son generalizadas, el municipio está paralizado desde hace unos años y es un síntoma de que estamos frente a una gestión agotada”.

La pre candidata a primer concejal explicó que “nosotros hace años venimos representando al vecino en el Concejo Deliberante, en las elecciones del 2.021 que ganamos dijimos que íbamos a seguir al lado de ellos y eso hicimos, pero ahora queremos hacernos cargo de este desastre para solucionarle los temas al vecinos, y es por ello que estamos convencidos que Marcelo Matzkin es la mejor persona de esta generación, para lograr revertir esto”.

“Cada vez que vamos a un barrio, recorremos un club, hablamos con estudiantes o con algún jubilado sentimos que hay un Municipio que se quedó en el tiempo, que está viejo y que los vecinos hoy nos dicen que tienen la oportunidad con su voto de cambiar la situación” alegó Natalia Blanco, a lo que prosiguió “ni que hablar cuando estamos con personas discapacitadas que no pueden transitar por las calles de tierra, o con los comerciantes a quienes ahogan con todas las sobre tasas que deben pagar, no se puede vivir más así”.

Finalmente Blanco recordó que “necesitamos un Intendente como Marcelo Matzkin que se ponga al frente de la lucha contra la inseguridad, que tenga la decisión de aplicar modelos exitosos y darle la particularidad para Zárate, pero se debe hacer, Cáffaro no ha hecho nada por la seguridad siendo del mismo signo político que la Provincia”.

La precandidata a primer concejal de Juntos Natalia Blanco.

