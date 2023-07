Partidos políticos acuerdan la correcta convivencia partidaria en la campaña

Autoridades municipales se reunieron ayer en el Palacio Municipal con los apoderados de las distintas fuerzas políticas que están participando en esta campaña electoral para recordar y reforzar la vigencia de la norma de carácter obligatorio que rige en el partido de Zárate, que determina cómo debe realizarse la propaganda política en espacios públicos.

“Realmente encontramos una muy buena respuesta entre todos los participantes. Charlamos sobre la vigencia de esta normativa, recordamos y reforzamos algunos aspectos sobre los cuales surgieron algunas dudas respecto de los apoderados, advertimos sobre diferentes situaciones que deben ser regularizadas en lo inmediato, que entendemos que ocurrieron justamente por quizás no tener el conocimiento o la comprensión clara de determinados aspectos de la norma, y fundamentalmente, invitamos a todos los participantes y a todas las fuerzas políticas a llevar una campaña electoral que se desarrolle de manera tranquila, consensuada y respetuosa, los unos con los otros”, explicó el secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray.

Asimismo, manifestó: “Firmamos el compromiso respecto de aquellos que no lo habían hecho, e instamos a la correcta convivencia partidaria y política en el transcurso de estos días, recordando también importancia de la obligatoriedad de proceder a retirar toda propaganda política una vez que termine el acto eleccionario. No participó la totalidad de los apoderados, pero sí su gran mayoría, y quedamos a disposición desde el Ejecutivo Municipal para despejar todas las dudas, acompañar y también proceder en el caso de que se detecten incumplimientos en la ordenanza”.

