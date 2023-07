Mercedes Benz Camiones y Buses: “Más trabajo en la zona, es el acuerdo con el Municipio”

El primer paso de la compañía automotriz Mercedes Benz en Zárate es el Centro logístico de autopartes y repuestos, pero su localización, tan cercana a uno de los principales puertos argentinos como lo es Terminal Zárate, y las dimensiones del predio adquirido (20 hectáreas), permiten pensar que en el futuro se puedan comenzar a fabricar los chasis de buses completamente en este centro industrial, e incluso las cabinas que provienen de Brasil, de modo de generar más empleo nacional.

“Bajo análisis tenemos todo. Pero siempre, lo que es importante decir es ‘hay que tener escala’. La escala no alcanza solamente con el mercado local, por eso es importante sumar exportaciones. Ninguno va a desarrollar para un volumen relativamente pequeño, grandes inversiones. Entonces, abrir mercados y hablar de una escala más alta es el paso que queremos dar en un futuro”, comentó el CEO de la empresa, Carlos Barcesat.

MAS TRABAJO EN LA ZONA

El centro de logística y distribución actual funciona en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, donde también está funcionando el que se encarga de la misma tarea para los furgones Sprinter que son parte de Mercedes-Benz Autos y Vans.

La apertura del nuevo centro en Zárate, implicará dar más trabajo también en la zona, porque no será una mudanza completa, con personal incluido.

“Nosotros estamos hablando de incrementar personal. Porque el Centro logístico actual no es nuestro. Hay personal que presta servicios a Camiones y Buses, pero también hay proyectos de la otra empresa que no me corresponde mencionar, por lo cual nosotros estamos pensando en formar un equipo nuevo y propio, de personas que vivan cerca, para lo cual trabajamos con el municipio para capacitar esa gente. Es algo que se va a dar en el segundo semestre del próximo año”, aclara el ejecutivo.

Si en algún momento, ambas compañías de Mercedes Benz terminan separándose completamente a nivel productivo, es algo de lo que todavía no está en los planes próximos. Barcesat dice que “no hay una fecha límite. Hoy hay una convivencia perfecta. Las dos empresas tenemos la estrella de la marca en el capó y la defendemos y la cuidamos. Así que hay un acuerdo de colaboración, no sólo para seguir trabajando en la línea de Camiones y Buses, sino también en lo que es REMAN, remanufactura de cajas y motores que para nosotros es muy importante”.

El CEO de la empresa, Carlos Barcesat.

Comparte esto: Twitter

Facebook