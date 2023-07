Milei recorrió el Centro de Zárate: «Venimos a dar batalla contra los mismos de siempre»

El precandidato a presidente del Frente “La Libertad Avanza”, Javier Millei, estuvo en la ciudad de Zárate charlando con los vecinos como parte de una gira que está llevando a cabo por todo el país.

En este caso, lo hizo acompañado de la precandidata a gobernadora, Carolina Píparo, y del precandidato a intendente, Marcelo Gómez; además de los precandidatos a concejales del frente.

“Buscamos que la gente sepa que no estamos en una ‘cajita de cristal’. Este es nuestro plus, que los ciudadanos sepan que estamos cerca ya que venimos a dar batalla contra los mismos de siempre, esos que hoy siguen diciendo mentiras para persistir en sus cargos. Ellos, hoy no pueden estar entre la gente. Nosotros sí”, expresó el precandidato a presidente, quien volvió a mencionar a la palabra “casta” para referirse a la clase dirigente que gobernó el país y que lo gobierna en la actualidad.

“La gente pide un cambio de verdad porque no se puede vivir más con inflación e inseguridad. Hoy los políticos no tienen incentivo de transformar la realidad ya que no quieren perder sus privilegios. La economía está al borde de la peor crisis de su historia. Los paupérrimos indicadores económicos son comparables a los del Rodrigazo y de la hiperinflación y los indicadores sociales son comparables a la crisis del 2011. Por eso la casta política actual tiene miedo y nosotros somos la alternativa para promover un cambio radical en el país”, consideró Millei; quien fue automáticamente rodeado de vecinos que lo saludaron y lo dejaron avanzar muy poco por el Centro, ya que se concentraron en la esquina de Belgrano y Justa Lima.

Milei estuvo acompañado de la precandidata a gobernadora, Carolina Píparo, y del precandidato a intendente, Marcelo Gómez; además de los precandidatos a concejales de La Libertad Avanza.

Comparte esto: Twitter

Facebook