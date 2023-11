Matzkin explicóante comerciantes su plan para habilitar comercios en 48 horas

El precandidato a Intendente de Záratepor Juntos, Marcelo Matzkin, acompañado por el Intendente de San Nicolás Manuel Passaglia y el Diputado Provincial Juan Carrara, se reunieron ayer con comerciantes de la ciudad.

El encuentro se llevó a cabo para contarles a los comerciantes las propuestas que Matzkin y su equipo tienen para el sector para un futuro gobierno municipal aprovechando la experiencia de Passaglia en San Nicolás.

“Seguimos llevando las propuestas que tenemos para un futuro gobierno y en este caso es relacionada al comercio, por eso nos reunimos con comerciantes. Nosotros proponemos un sistema donde le simplifique la vida al comerciante, donde se agilice la relación con el municipio que es lo hemos visto que es una gran demanda de los comerciantes”, dijo Matzkin.

“Hoy en Zárate habilitar un comercio es muy complejo, no solo lo que pagan sino también las trabas para poder abrir un local, una sucursal o cambiar de nombre y por eso nos acompaña Manuel Passaglia que tiene una gran experiencia de lo que como Intendente logró en San Nicolás”, amplió el precandidato a Intendente.

“Este es un problema de mucho tiempo en Zárate que no tiene solución porque no está la decisión y porque hay algunos que les conviene tener al comerciante sin su habilitación. Nosotros venimos con un compromiso que es lograr en los rubros que lo permitan cumplir con la ordenanza que es un proyecto nuestro de habilitación por declaración jurada y en el resto de los casos tener una habilitación en 48 horas. Hoy hablas con comerciantes y hay algunos que están más de 5 o 6 años sin habilitación y eso genera problemas de todo tipo, nuestro proyecto es ordenanza pero el ejecutivo municipal no la aplica”, agregño Matzkin.

“Cualquiera que ve el centro de Zárate y de Lima ve que los comercios se están yendo” sentenció el referente de Juntos.

Por su parte el Intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, expresó: “Con Marcelo hace 2 años que venimos trabajando juntos y uno de los temas que hemos trabajado es la habilitación de los comercios y la modernización del municipio. San Nicolás es el primer municipio 100% digital de la Argentina, y es algo que todos los municipios pueden hacer. En San Nicolás se tarda 1 hora en habilitar un comercio”.

Ante la consulta de cómo se puede llegar a ello, Passaglia respondió: “Se logra con trabajo, hay que hacer cambios profundos que puede hacer el municipio, el Intendente es quien puede eliminar la burocracia, hay que tener valentía y capacidad que es lo que tiene Marcelo Matzkin para llevarlo adelante en Zárate”.

El Diputado Juan Carrara, quien es Presidente la Comisión de Producción y Comercio Interior, también participó del encuentro y comentó: “estoy acompañando a Marcelo en empezar a trabajar para solucionarle los problemas a los comerciantes y a las empresas, el estado tiene que estar apoyando a la gente que quiere invertir en el distrito, ya sea comerciante o pyme. Zárate tiene que tener un estado municipal que sea eficiente y no para generar más burocracia”.

Matzkin junto a Juan Carrara y Manuel Passaglia en el Centro del Comercio.

