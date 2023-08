«Involucrarse en política es ayudar, es dedicar el tiempo de uno a los demás»

El reconocido médico veterinario oriundo de Zárate, es precandidato candidato a concejal de la lista de Unión x la Patria que encabeza Osvaldo Cáffaro, y en las últimas horas brindó detalles sobre el compromiso asumido, en medios locales.

“Desde mi función, desde la pasión que tengo por mi trabajo, que es la veterinaria, entendí que de alguna forma yo hacía política. Jamás dejé de hablar con las personas; los vecinos me cuentan sus problemas, escucho a la gente. Como ustedes saben, también atiendo a domicilio, y para mí es algo de todos los días. Yo nací en Zárate, conozco cada barrio de la ciudad, entiendo los planteos del vecino, y por eso acá estoy aceptando esta propuesta, este compromiso que me brindó el Intendente Cáffaro”, comenzó diciendo.

El médico veterinario ha atendido a innumerables mascotas en la zona durante más de 20 años. Sigue trabajando en su veterinaria, y a la vez recorre diferentes hogares en diversos barrios, donde muchas familias lo solicitan para la atención de sus perros y gatos, las 24 hs. de día.

Al ser consultado sobre la Lista 1 de Unión x la Patria, señaló: “Me encontré con un grupo en su mayoría joven, un equipo con muchas ganas de trabajar. Se ve claramente el impulso y las ganas que todos tenemos, un equipo que tiene presencia en los barrios, que escucha y dialoga con la gente”.

“En lo personal me gusta muchísimo que haya diversos perfiles en la lista: docentes, personas con compromiso en el medio ambiente, con el deporte, todos con mucha fuerza de trabajo. Yo soy una persona a la que siempre le gustó ayudar, principalmente a espacios sin fines de lucro. Estuve en cada sector de la ciudad gracias a mi trabajo. Viví el crecimiento de Zárate en este proceso, y me siento reflejado por el proyecto del Intendente Cáffaro porque incluye a todos, al conjunto de las personas. Estoy orgulloso por este enorme desafío que hoy estoy viviendo. Buscaremos la forma de seguir ayudando para el crecimiento de la ciudad, somos de Zárate, crecimos acá, y vamos a querer siempre lo mejor”, agregó el médico veterinario.

Respecto de la salud animal y los diversos operativos de castración que el municipio viene desarrollando a través del área de Zoonosis, manifestó:

«Hoy en día la mascota está humanizada, es parte de la familia, por eso es importante pensar en la población animal y ayudar mucho. Es grato saber que existen este tipo de campañas, y un municipio comprometido en alcanzar diversos espacios de la ciudad», evaluó el precandidato.

Lo que se trata de hacer es disminuir la población animal dentro de la ciudad. Hay animales sueltos, que no tienen dueño, que no tienen un seguimiento, y que no cuentan con un hogar. Obviamente que es un proceso muy largo que se está iniciando. Sé que el intendente se está ocupando, y la voluntad de brindar turnos, y de llegar cada día con esta idea, está presente. Involucrarse en política es positivo, es ayudar, es dedicar el tiempo de uno a los demás, es pensar en la ciudad, no hay que mirar a la política de costado. Siempre se puede crecer”, finalizó Droopy Pagnanelli.

Hernán “Droopy” Pagnanelli es veterinario precandidato a concejal en la lista de Unión por la Patria del intendente Osvaldo Cáffaro.

