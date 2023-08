Martín Yeza: “Zárate puede empezar una nueva historia con Matzkin como Intendente”

Marcelo Matzkin, precandidato a Intendente por Juntos, recibió ayer la visita del actual Intendente de Pinamar y precandidato a Diputado Nacional Martín Yeza. Juntos recorrieron la zona de islas, a la que Matzkin planea darle un impulso cuando llegue a la intendencia.

Como viene ocurriendo en los últimos días, distintos referentes de Juntos llegan a Zárate para brindarle su apoyo al precandidato a Intendente Marcelo Matzkin, y en este caso fue el turno del Intendente de Pinamar Martín Yeza, «quien llegó a su cargo siendo muy joven y logró transformar un municipio que había sufrido varios inconvenientes políticos» destacaron.

“Martín es un Intendente muy joven pero con muchísima experiencia y es un ejemplo de cómo ha repensado urbanísticamente Pinamar y nosotros queremos copiar los procesos exitosos. Lo convocamos porque Zárate tiene que ser repensado urbanísticamente, tenemos un código de planeamiento urbano que todos sabemos que lo tenemos que modificar y pasan los gobiernos y nadie lo hace, y quiero que entre los zarateños pensemos como tenemos que repensar urbanísticamente nuestro distrito acoplando un trabajo que tenemos que hacer también en las islas porque tenemos que darle un desarrollo, cuidando las islas, pero pensando que tenemos que hacer en la zona insular”, dijo Matzkin.

“Lo comprometimos a que nos guíe en los procesos de las formalidades a llevar a cabo, para hacerlo transparente con los vecinos, con las instituciones; es un proceso largo pero no lo podemos esperar más, Zárate tiene que replantearse hacia dónde va. El cogido de planeamiento urbano nació antiguo y la isla tiene un potencial enorme, pasan las décadas y nadie lo piensa”, agregó el precandidato a Intendente.

Martín Yeza por su parte aprovechó para recordar sus comienzos y destacar la posibilidad que tiene hoy Zárate con Matzkin “yo asumí siendo muy joven y sabía que a los cambios los vecinos le levantan la guardia, pero cuando conoces liderazgos como el de Marcelo, que es un liderazgo de transformación, te das cuenta de que las ciudades pueden encontrar una mejor versión posible” y agregó: “en las ciudades del interior veo dos cosas, que se dice peor no podemos estar y de que nos quejamos si tan mal no estamos, pero hay un día en el que tiene que aparecer alguien que dice hasta acá y que empiece un proceso de volver a llevarnos al progreso con una visión, Marcelo es una persona que tiene inquietud, capacidad, su juventud, su amor por Zárate, el equipo que tiene, la confianza de vecinos, comerciantes, desarrolladores, todo es fundamental para que Zárate pueda proyectarse para su nueva mejor versión posible; a los vecinos lo que les digo cuídenlo”.

Con respecto al trabajo y labor de un Intendente Yeza enfatizó: “entre lo cotidiano y los sueños, encontrar un equilibrio, ese es el rol de un Intendente; no administrar solamente la municipalidad, eso es una parte del trabajo, pero el trabajo principal de un Intendente no es adentro de una oficina es con la ciudad, con los ciudadanos proyectándola hacia el futuro, hay que gestionar y con liderazgo que es el que tiene Marcelo. Yo creo que Zárate puede empezar una nueva historia con Matzkin como Intendente”.

