Luis Rannelucci: «La seguridad, sin dudas, será una de las prioridades de mi gobierno»

En una entrevista con LA VOZ, Luis Rannelucci, precandidato a intendente de una de las listas de Juntos por el Cambio, dio diagnóstico sobre la actual gestión y sus propuestas para un futuro gobierno que busque mejorar la calidad de vida de los zarateños.

¿Cómo evalúa la actual gestión municipal?

Muy mal, con mucha deficiencia en todos los aspectos. La principal demanda es la seguridad, una situación que está traccionada por la droga. El narcomenudeo en los barrios es terrible y descontrolado. Hay casas identificadas como bunkers donde venden droga. Y aparte de la falta de control policial existe una notoria falta de infraestructura municipal que genera aún más inseguridad. Hay gente que no tiene un foco en una cuadra. Los taxistas trabajan de 6 a 22 horas y deciden no entrar en ciertos barrios por la inseguridad y los robos. Los remises y micros tampoco.

Los vecinos se preguntan a dónde va el dinero que pagamos de nuestros impuestos. En el UPA no tienen papel para la impresión de las radiografías. Las salitas estuvieron cerradas tres años y de las 20 que existen, sólo cinco están abiertas.

¿Cuáles serán las prioridades de su futuro gobierno?

La seguridad, sin dudas. Vamos a invertir en seguridad. Hoy en día el municipio está peleado con la provincia y los zarateños somos rehenes de tal situación. Es una locura, pero es así. En salud, hay que descentralizar la atención. Crearemos una red de salud primaria con derivación. Hay que copiar los modelos de salud y seguridad que sí funcionan, como en Campana, en Capital Federal o Tres de Febrero. En estos municipios existe un índice de delitos menor que otros distritos, por ejemplo. Hoy en día, los delincuentes vienen a robar a Zárate porque es más fácil, por esta disputa abierta entre la provincia y el municipio. El UPA municipal y el hospital provincial tampoco están relacionados por la misma disputa política. Crearemos una historia clínica única para que todos los profesionales médicos puedan saber qué le sucede a cada paciente. Y dispondremos de un transporte sanitario para poder acercar a los vecinos a distintos lugares sanitarios.

¿Cómo cree que se podría mejorar la calidad de vida de muchos zarateños ubicados en asentamientos irregulares que carecen de los servicios básicos?

Primero frenaremos el crecimiento de los asentamientos y luego urbanizaremos los que ya están conformados. Se necesita una fuerte presencia del Estado y un gobierno nacional y provincial que acompañe. Mientras tanto, llegaremos con servicios y censaremos a todas estas personas.

¿Cuál es la principal problemática ambiental que observa y cómo proyecta abordarla?

Existe una falta de conciencia y educación ambiental que buscaremos promover. A la par, erradicaremos los basurales clandestinos y aplicaremos diferentes políticas de Estado apuntadas al Medio Ambiente y teniendo en cuenta la necesidad de cada barrio en este aspecto.

¿Cuál es su propuesta para trabajar en materia de seguridad y violencia de género?

Elaboraremos una aplicación en materia de seguridad para que un ciudadano, desde su celular, pueda dar alerta o pedir ayuda. Vamos a armar una guía del delito online o un mapa, invertiremos en más cámaras y acompañado de una inversión en infraestructura y tecnología. En materia de Género, crearemos una casa de abrigo como parte de nuestro sistema de salud, acompañado de un protocolo para estos casos; ya que hoy las restricciones perimetrales no funcionan. Son temas que se interrelacionan la cuestión de la seguridad y la salud, porque antes las unidades sanitarias barriales eran lugares dónde se podía determinar y detectar problemáticas relacionadas a la violencia de Género. Hoy como no existen, no hay presencia del Estado municipal en este sentido.

¿Cuál es su propuesta para estimular el empleo joven?

Es vital la contención de los jóvenes. Una ciudad tan industrial como Zárate debe darles trabajo, oficios y capacitación a estos jóvenes. Hay que garantizarles un acompañamiento psicopedagógico, test vocacionales, crear escuelas de oficio e insertarlos en la búsqueda laboral de alguna empresa. No puede haber jóvenes que no estudian ni trabajan en una ciudad con mucho potencial industrial como Zárate.

¿Cuáles serán sus propuestas para incentivar el arribo de inversiones industriales, fomento de la actividad comercial y para las PyMEs locales?

Queremos instaurar la “Marca Zárate”, atraer a inversores de localidades vecinas. Que inviertan en nuestra ciudad. Sabemos que hubo un destrato municipal en los últimos tiempos que generó la falta de políticas de atracción industrial. Vamos a bonificar tasas a pequeños comercios, elevar los pisos tributarios y disminuir presiones fiscales sobre los pequeños comerciantes. Simplificaremos trámites administrativos y un área de acompañamiento para estos comerciantes.

¿Deberá someterse a audiencia pública la instalación de una cuarta central nuclear?

Nos preocupa la inseguridad nuclear respecto al crecimiento de Lima en base a los límites necesarios para un polo nuclear. Aparte, le daremos a Lima servicios básicos que hoy no tiene, por empezar con un hospital. Respecto a la audiencia pública, hay que sentarse a hablar y consensuar entre todos. Obviamente que se debería escuchar, siempre, a los limeños y al pueblo.

¿Qué enfoque le daría al área de cultura municipal?

Vamos a reforzar la actividad artísticas con talleres, que hoy no existen. Escobar y Campana nos pasan por encima en cuanto a la agenda cultural, escuelas, talleres y actividades de promoción de los propios jóvenes locales que buscan expresarse. Cultura, comercio y turismo deben ir de la mano.

¿Qué propuestas tiene para Lima para el sector insular, rural y Escalada?

Todos piden infraestructura, más presencia del Estado municipal y qué hacer con los adolescentes. Por ello generamos más escuelas de oficios, lugares de contención y seguridad rural. Otra demanda es la conectividad, por ejemplo en la isla vamos a crear un puerto de frutos para isleños y habilitaremos un transporte fluvial como existe en Campana para conectar ambas costas.

Ping Pong

Club de fútbol: Boca Juniors

Libro: El poder de la hora, Eckhart Tolle

Político: Ricardo Alfonsín

Película: Punto Límite

Serie: Breaking Bad

Comida: Asado

Músico/Banda: Rolling Stones

