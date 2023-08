“Quiero un empleado municipal que trabaje para el vecino y no para los políticos”

El precandidato a Intendente de Zárate de Juntos, Marcelo Matzkin explicó que “debemos darle más calidad al empleado municipal en su capacitación, pero también en un buen ambiente de trabajo donde puedan realizar la tarea para satisfacer al vecino, eso significa también que no se los puede obligar a hacer aportes de su sueldo a un partido político”.

Matzkin se reunió con distintos empleados municipales y definió su encuentro como “es uno más de los tantos que venimos realizando estos años con diferentes empleados de distintos sectores, y lo que venimos viendo en el correr de los años es que no cuidaron al empleado municipal para que haga bien su trabajo, ya sea por la falta de herramientas y equipo de trabajo, o falta de capacitaciones que permitan que el recurso humano sea de más calidad, cuestión que beneficia tanto a la ciudad, a los vecinos, como a la carrera del empleado misma”.

“Se dejó de escuchar al empleado, al que está mano a mano con el vecino y el que muchas veces tiene que dar la cara por una gestión que no tiene decisión para resolver los problemas del vecino, yo quiero que los empleados trabajen en un buen ambiente, y hagan lo que deben hacer” explicó Matzkin al ser consultado tras el encuentro.

Matzkin también se refirió a algunas situaciones que para el “son atípicas, que están mal, como que algunos empleados no pueden poner objeción para firmar y autorizar que le descuenten de su sueldo un porcentaje que va al partido de Cáffaro que se llama Nuevo Zárate, abusan del empleado desde una posición de poder, por ese concepto el partido del Intendente recaudó en 2022 más de 25 millones de pesos” y prosiguió: “son políticas de políticos viejos, conmigo eso se termina”.

“Vamos a cuidar y proteger al empleado que trabaje y tenga vocación, pero también vamos a capacitarlo, según la última rendición de cuentas, la capacitación en seguridad de los empleados de ese sector fue cero, y así con todas las áreas. Es un fin de ciclo donde se manifiesta también de esta forma, pero quiero que el empleado que trabaja tenga la tranquilidad de que va a ser escuchado, y que después de tantos años y reclamos vamos a trabajar en un convenio colectivo para dar seguridad y tranquilidad al empleado municipal”, finalizó diciendo el precandidato a Intendente.

