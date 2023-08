María Elena Gallea: “el barrio La Esperanza se encuentra en un abandono total”

La precandidata a concejal de la lista de Juntos por el Cambio que encabeza el precandidato a Intendente Marcelo Matzkin recorrió una vez más dicho barrio, “derecho al futuro es el eslogan del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien comparte boleta con un Intendente que le ha dado la espalda y no les ha garantizado los derechos básicos a miles de vecinos”, enfatizó Gallea, “basta de discursos vacíos y promesas, les están robando los derechos a nuestros vecinos”, agregó.

La precandidata a concejal perteneciente al Ateneo UCR Arturo Illia comentó que “los vecinos tienen agua vía mangueras, algunas pinchadas, que pasan por las zanjas, las cuales se encuentran totalmente contaminadas; Para tomar agua deben comprar bidones y no todos los vecinos tienen esa posibilidad”.

Gallea, quien comparte boleta con Veronica Berot, otras de las integrantes del Ateneo UCR y referente ambientalista, comentó:“con Vero realizamos día a día relevamientos ambientales, en esta oportunidad nos preocupa y nos pone en alerta el alto foco contaminante que tiene dicho barrio por las zanjas a cielo abierto y el sistema de agua que utilizan”

“Los servicios en general son pobres, los derechos básicos de los vecinos de “La Esperanza” no están cubiertos y parece no interesarle a nadie”, remarcó.

“Mientras caminaban por el barrio nos encontramos con un cartel del municipio, en el mismo anuncian que se realizará una nueva estación de bombeo, red de agua, mejoras de calle, construcción de veredas y obras complementarias”, comentó Gallea, “ojalá no sea un cartel de campaña, la verdad es que los vecinos de “La Esperanza” están cansados de las promesas”, enfatizó Gallea, “en este barrio el cambio no continúa Cáffaro, en este barrio el cambio nunca empezó”.

Al finalizar Gallea comentó, “este 13 de agosto no es un domingo más, es el día en donde todos podemos iniciar un cambio verdadero; Junto a Marcelo Matzkin vamos a trabajar para que los derechos humanos sean garantizados en todo nuestro distrito”.

Comparte esto: Twitter

Facebook