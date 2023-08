El humo volvió a la ciudad: Se produjo un nuevo incendio de pastizales en la isla Talavera

Desde las 16 horas de ayer, Bomberos Voluntarios de los distritos de Zárate y Campana combatieron un frente de fuego en la zona de islas, tras declararse un incendio de pastizales que se registró en la zona continental de ambos partidos.

El principal foco se ubicó detrás del balneario Las Tejas, y hasta ayer a la tarde no había riesgo de propagación a zonas pobladas cercanas. De hecho, las llamas se lograron extinguir cerca de las 19 horas de ayer.

También intervino en el siniestro personal de Defensa Civil Campana, el Escuadrón Brazo Largo de Gendarmería Nacional y el operativo contó con el apoyo y monitoreo de Barómetro Zárate.

No hubo necesidad de reducir el tránsito por problemas de visibilidad, aunque el humo invadió la ciudad aunque no con la intensidad de oportunidades anteriores.

Comparte esto: Twitter

Facebook