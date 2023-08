Se hicieron 2400 certificados de no emisión de voto en la Comisaría

Dos oficiales atendieron durante todo el día a cientos de personas que se acercaron a la dependencia local para obtener el certificado de no emisión de voto.

Como en anteriores elecciones, la Policía Bonaerense fue la encargada de confeccionar los certificados de justificación de no emisión de votos a todos aquellos ciudadanos que demuestren, mediante su Documento Nacional de Identidad (DNI), que su mesa de votación se encuentra a más de 500 kilómetros de distancia, o por enfermedad. En el caso de Zárate, confirmaron que se emitieron poco más de 2400 certificados de no emisión de voto

Prefectura que mantienen su domicilio en muchas ciudades del Litoral y también estudiantes que se encuentran residiendo en la zona. También se presentaron viajantes de diferentes rubros y mucha gente fue obtener el certificado de no emisión de voto justificando que su DNI había sido extraviado y que si bien habían iniciado el trámite para obtener el nuevo, no lo habían recibido aún en sus viviendas.

LAS RAZONES DE NO EMISION DE VOTO

Uno de los motivos es; “no voté porque no figuraba en el padrón electoral”. Si se da tal situación, todo aquel ciudadano/a que no pudiera haber votado por no figurar en el padrón electoral o bien por errores en su registro , deberá hacer el reclamo ante la Justicia Electoral a fin de ser incluido en el padrón para las próximas elecciones. Si por alguna razón requiriera certificar esa circunstancia deberá dirigirse a la Justicia Electoral.

Otra razón es; “no voté porque perdí el DNI o me lo robaron”. En caso de que persona perdió o le robaron su documento, debe acudir a la Policía a hacer la denuncia correspondiente y con ese certificado dirigirse a la Secretaría Electoral que corresponda según su domicilio a justificar la imposibilidad de votar. Es importante terminar el trámite, porque solo con la constancia policial no es suficiente.

“No vote porque estaba enfermo/a”; en el caso de la ausencia al voto sea por enfermedad, el ciudadano deberá presentar un certificado médico que lo avale.

La Cámara Nacional Electoral indica que deben priorizarse médicos del sistema público (nacional, provincial o municipal), pero en caso de que no se pueda contar con este tipo de aval médico, se puede presentar alguna certificación un médico particular.

A partir de las PASO 2019, los certificados por enfermedad para los ciudadanos zarateños que deseen tramitarlo oficialmente, debieron acercarse a la sede de la Policía Departamental, ubicada en San Martín 1298, casi colectora norte de la Panamericana.

El certificado médico debe presentarse en la Secretaría Electoral que corresponda según su domicilio a justificar la imposibilidad de votar.

“No voté porque estaba a más de 500 km del lugar de votación”, este el certificado emitido por la Comisaría Primera en el día de ayer; y aquel ciudadano/a que se encuentre en esta situación deberá presentarse el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extenderá una certificación escrita que acredite la comparecencia. Dicha constancia deberá luego ser presentada ante la Justicia Electoral o en la Secretaría Electoral correspondiente, dentro del plazo de 60 días corridos desde el día de la elección.

Cabe señalar que no es suficiente con el certificado de no emisión de voto; deben presentarlo en la justicia electoral que corresponda.

La Policía confeccionó los certificados de justificación de no emisión de votos.

