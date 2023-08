Juntos se mostró unido de cara a Octubre

Tras las PASO del domingo pasado y el triunfo de Marcelo Matzkin como candidato a intendente de Zárate, el espacio de Juntos se mostró unido convencidos de que van a ganar las elecciones de Octubre.

Encabezado por Marcelo Matzkin, Juntos llevó a cabo una reunión donde se pudo ver la unidad de las dos listas que compitieron en las PASO y mostraron su decisión de trabajar en conjunto para las próximas elecciones.

«Nosotros somos parte del mismo espacio que tenemos en claro nuestro objetivo que es que Juntos llegue a la Municipalidad y cambiar Zárate. Estamos contentos de sumar a Viviana Nazabal que nos va a sumar mucho», dijo Marcelo Matzkin a la prensa.

«El primer mensaje es mostrar que a diferencia de otros espacios que parecen irreconciliables para enfrentar las proximas elecciones, nosotros estamos juntos trabajando desde el día por nuestros objetivo final que es ganar en octubre» agregó el candidato a intendente por Juntos.

Con respecto a la campaña que viene y el trabajo para ganar las próximas elecciones Matzkin comentó «vamos a trabajar todos los días para eso sumando a todo aquel zarateño que cree que en Zárate se puede vivir mejor, proponiendo y sin pelearnos, así hicimos la campaña de las PASO y así vamos a seguir».

Por su parte Viviana Nazabal quien integraba la lista de Rannelucci y que ahora se suma a la lista de Matzkin dijo: «Nosotros nunca fuimos oposición y sé que Marcelo Matzkin es una muy buena posibilidad para Zárate y cómo espacio nos vamos a sumar para sacar adelante esta ciudad que se merece vivir de otra manera».

«Siempre me sentí parte del espacio, no me siento oposición, nosotros vamos todos para el mismo lado, trabajando juntos por un sólo objetivo» finalizó Nazabal.

Del encuentro también participaron Natalia Blanco, 1ra. candidata a Concejal, y María Elena Gallea, quien ocupa el 3er. lugar de la lista.

Natalia Blanco, Marcelo Matzkin, Viviana Nazábal y María Elena Gallea.

