Marcelo Gómez: “El 22 de octubre voy a ser intendente”

En Zárate la fuerza más votada en las PASO para intendente fue Unión por la Patria, que con sus dos listas de Agustina Propato y Osvaldo Cáffaro sumó el 32,74%, lo que representa un total de 22.263 votos; pero en el análisis de candidatos, Javier Milei se posicionó como el candidato a presidente más votado, siguiendo la tendencia a nivel nacional.

Con 16.919 votos en el distrito, el líder de La Libertad Avanza se impuso sobre Sergio Massa, quien quedó en el segundo lugar con 15.742 votos y sobre Patricia Bullrich, que sumó 11.770 votos. Este escenario significó un importante respaldo a las ideas propuestas por los libertarios que en el plano local, se consolidaron como la tercera fuerza.

En ese sentido, se abre un nuevo panorama para el espacio a nivel local, que llevará como candidato a intendente en las elecciones de octubre a Marcelo Gómez, quien se mostró muy conforme con el resultado obtenido.

“La lectura que hago es que el 22 de octubre voy a ser intendente, las cosas están dadas para serlo, la elección de Javier Milei fue aplastante. Un candidato suma más votos que dos fuerzas en conjunto”, analizó Gómez.

En un balance de la jornada electoral, dijo: “En términos locales arrancamos la mañana complicada porque se nos cayeron fiscales y tuvimos una mala fiscalización durante las primeras dos horas, que es cuando la gente se acerca a votar. Tuvimos mucho robo y rotura de boletas, había mucha complicidad para hacernos daño, es difícil fiscalizar cuando no se tiene un aparato como tienen los demás”.

Al respecto, destacó el sentido voluntario de los militantes que durante la jornada se fueron sumando con distintas acciones orientadas a cuidar el voto.

“Nuestra estructura es a pulmón, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Estoy muy feliz con el equipo que se armó y con la lista que se conformó, gente de abajo, del barrio. que quiere vivir mejor”, sostuvo Gómez y continuó: “Cuando la gente no tenía las boletas, venía a los locales a buscarlas. Me sorprendió la colaboración de los vecinos, la gente se dio cuenta que no gana una elección el que más carteles pone. Hoy, que ya está totalmente definido cuales van a ser las posiciones políticas y entendiendo que esta elección fue una carnicería, tenemos chances de llegar a la intendencia. Lógicamente Javier Milei va a ser presidente”.

Por último, expresó su agradecimiento a todas los vecinos que acompañaron a La Libertad Avanza y “a toda la gente que voluntariamente se sumó a nuestra militancia, desinteresadamente en términos económicos, pero sí con un interés de tener un Zárate liberal que compita; tenemos que seguir trabajando en esa línea”.

Gómez celebró en el búnker la gran elección de La Libertad Avanza.

