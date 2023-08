Finalizará la etapa caffarista de 16 años

Las etapas están para atravesarlas. Y de forma inesperada se termina un período de 16 años de gestión del gobierno del intendente Osvaldo Cáffaro en la ciudad y en unas Primarias, teniendo por delante cuatro meses más hasta el cambio de mandato.

Se trató de un período histórico para un intendente y que nadie podrá igualar en Zárate, ya que la nueva ley limita la reelección indefinida de intendentes.

Tal ley se sancionó durante el gobierno de María Eugenia Vidal, a partir de una propuesta del Frente Renovador, que disponía que era posible una sola reelección. Esa norma se modificó a fines de 2021 y en caso de haber ganado Cáffaro su interna en estas últimas PASO, y luego las elecciones generales, podía acceder a un nuevo mandato, que lo llevaría a estar veinte años al frente del Municipio.

Osvaldo Cáffaro asumió en el año2007 por la Coalición Cívica, conformada por el socialismo (su origen político), radicales y el ARI, ganando las elecciones generales en el marco de un Partido Justicialista que jugó “dividido” en dos listas, una encabeza por Abel Furlán y otra por Omar Bernués. En función de tal escenario, la alternativa socialista y vecinal del actual intendente se alzó con un escaso margen que lo llevó a la intendencia. Fue una sorpresa para muchos ya que Bernués era el intendente en ese momento y más allá de su gestión, contaba con un respaldo de parte del PJ.

Cabe recordar que no había Primarias en aquel entonces, con lo cual Cáffaro ganó directamente en octubre la intendencia.

En el 2009 siguió conformando un frente con la Coalición Cívica- ARI y perdió las legislativas de ese año contra la Alianza Frente Justicialista para la Victoria. Esa fue su primera derrota política ya siendo gestión, pero era algo esperable ya que el kirchnerismo se estaba consolidando en todo el país y estaba creciendo la otra fuerza que hoy polarizaba contra el kirchnerismo que es Unión- Pro. Luego de estas elecciones de medio término, se oficializa la adhesión de Cáffaro al kirchnerismo.

A partir del año 2011, para las generales, la boleta de la Agrupación Vecinal Nuevo Zárate iba a ir junto a la boleta azul del Frente para la Victoria. Algo que hasta el día de hoy sucedió, aunque bajo el rótulo de Unión por la Patria.

La lectura política de aquel entonces era que un partido vecinalista debía adherir al gobierno de turno y así conseguir más recursos y obras. Tal decisión le valió la crítica de sus pares socialistas y la separación del histórico partido de calle Ameghino de Cáffaro y a todos los funcionarios públicos, pertenecientes al socialismo local, que lo acompañaban en su gobierno.

Para esas elecciones generales del 2011, se instauraron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el intendente tuvo un contrincante de peso, José Luis Mangini, titular de la Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ). Sin embargo no hubo internas entre Mangini y Cáffaro, ya que el intendente fue con una “lista colectora” de Nuevo Zárate, adhiriendo a Cristina Kirchner como candidata a presidenta pero con su propia boleta.

Con esta nueva instancia eleccionaria y con Mangini como candidato en octubre, Cáffaro hizo una de sus mejores elecciones de la historia, obteniendo más del 60% de los votos. Su exitosa elección lo ubicó en el epicentro del kirchnerismo como un intendente “afín”. Una relación que en este último tiempo se iría corroyendo.

Para las legislativas del 2013, el massismo condensado en el Frente Renovador, se había separado del kirchnerismo más duro y el partido de Sergio Massa fue la gran revelación de esas elecciones de medio término; arrasando en la provincia de Buenos Aires. En esas elecciones, en la cual Nuevo Zárate fue con otra lista colectora adhiriendo al kirchnerismo compitiendo con la lista oficial del PJ, el Frente Social de Leonardo Lignazzi, Leonel Soto y Leandro Matilla y la lista de Massa, que encabezaba Jorge Blanco y que terminó ganando las legislativas de ese año.

GOBERNAR CON NACION Y PROVINCIA DE OTRO SIGNO POLITICO

No obstante, en las próximas elecciones generales Cáffaro decidió ir por la re-reelección y obtuvo otro triunfo rutilante, con el 40% de los votos en las elecciones generales de octubre de 2015, también con una lista “colectora”. Y superando al otro candidato del kirchnerismo, Marcelo Torres. Si bien manifestó su apoyo político al por entonces gobernador Daniel Scioli, su victoria a nivel local resultó “agridulce” ya que a nivel nacional y provincial ganó Cambiemos y Mauricio Macri y María Eugenia Vidal llegaron al poder. No obstante, el intendente ratificó que seguía apoyando al kirchnerismo tras el revés eleccionario a nivel nacional y provincial.

Era la segunda vez que el jefe comunal debía gobernar con un signo político contrario a nivel provincial y nacional; como en sus dos primeros años de gobierno al asumir la intendencia. Cuando no adhería al kirchnerismo.

Ya con Cambiemos en el poder, las legislativas del 2017 fueron favorables al kirchnerismo que llevaba a Cristina Kirchner como senadora. Y Cáffaro también obtuvo un importante apoyo a través de la lista de concejales que el jefe comunal apoyaba.

El 20 de mayo del 2009, el presidente Néstor Kirchner y el intendente Cáffaro recorrieron obras en Villa Angus. En el 2019, Cáffaro celebraba su último triunfo con el Frente de Todos en las elecciones para intendente. El jefe comunal comenzaba de esta forma su actual mandato. Junto a su esposa, Patricia Moyano, quien lo acompañó desde los inicios de la gestión de Nuevo Zárate, la agrupación del intendente Cáffaro.

Las dos últimas postulaciones

Finalmente, llegó la elección del 2019, previa a la pandemia. Otro comicio histórico para el intendente por la contundencia con las que ganó tal instancia y con números similares a la elección del 2011. Esta vez, el frente kirchenirista fue con el nombre Frente de Todos, logrando ganar también en Nación y Provincia con Alberto Fernández y Axel Kicillof. Así abrió Cáffaro su cuarto mandato al frente de la Comuna, acumulando 16 años consecutivos en el poder.

Las elecciones del pasado domingo marcaron el final de una era y algo llamativo, en 16 años fue la primera interna que “jugó” el intendente en unas PASO y la perdió. Hasta este momento fue siempre con una lista “colectora” adhiriendo al kirchnerismo. Pero ahora tuvo que disputar una interna con Agustina Propato y fue superado en el voto ciudadano.

