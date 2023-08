Preocupación por una jauría de perros que ataca a los vecinos en Gral. Paz y 9 de Julio

Desde hace varios meses, una preocupante situación afecta a vecinos residentes de la zona del mirador, en las inmediaciones de General Paz y 9 de Julio, donde una jauría de perros callejeros genera temor y causa problemas en la vida diaria de los frentistas.

Hace aproximadamente tres años, dos de estos animales se asentaron en las cercanías de la mencionada intersección y, con el paso del tiempo, se fueron sumando otros dos perros que ahora residen en la vía pública.

Se trata de animales sin dueño, pero que desarrollaron una conducta territorial que los ha llevado a mostrar agresividad hacia los habitantes de la zona y a quienes transitan circunstancialmente por allí. Vecinos del lugar detallaron a este medio que en distintas ocasiones se registraron numerosos incidentes de mordeduras a personas, bicicletas y motocicletas, lo que no solo ocasionó daños materiales sino también heridas a sus víctimas. Al respecto, agregaron que, en el afán de evitar ser alcanzados por los perros, ciclistas y motociclistas han tenido que recurrir a maniobras evasivas para evitarlos, lo que provocó algunos siniestros viales como caídas o choques.

La situación fue escalando a un problema de salud pública, donde la seguridad y el bienestar de la comunidad están en riesgo. También se realizó una denuncia ante la UFI Nro. 7 del Departamento Judicial Zárate Campana, pero al no existir la comisión de un delito, la misma fue desestimada.

Para intentar mitigar la problemática, algunos vecinos tomaron la iniciativa de construir refugios para los perros o brindarles alimento, pero estas medidas no son suficientes para abordar el problema en su totalidad, cuya solución requiere de un espacio óptimo para albergar a los animales.

Recientemente, la jauría atacó a un gato al cual le causaron lesiones severas y fracturas. De hecho, el resultado hubiera sido más lamentable si no fuera por una vecina que intervino, brindando asistencia al felino herido y llevándolo al veterinario en un esfuerzo por salvar su vida.

En el barrio sostienen que la adopción de los perros sería una solución ideal, sin embargo, los intentos previos no han tenido éxito. A pesar de los esfuerzos por encontrarles un hogar seguro, uno de los perros adoptados logró escapar y regresó a la jauría, lo que pone de manifiesto la dificultad de abordar este desafío.

